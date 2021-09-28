Бывшая сельская чиновница в Алтайском крае попалась на махинациях с землей

Бывшую главу одного из сельсоветов в Тальменском районе будут судить за мошенничество и превышение должностных полномочий при оформлении земельных участков. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2014 году местная чиновница решила обманным путем приобрести право собственности на земельный участок площадью 1100 кв. м для своего сына. Речь идет о земле в границах возглавляемого ей села.

Женщина изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги о том, что якобы у сына есть права собственности на земельный участок.

На основании этого документа мужчина зарегистрировал в органах Росреестра право собственности на участок.

Это причинило бюджету муниципального образования имущественный ущерб в сумме более 72 тыс. рублей.

Затем, в 2016 году, глава сельсовета подготовила и необоснованно выдала выписку о наличии у местного жителя права собственности на земельный участок. На этот раз администрация района понесла ущерб на сумму более 200 тыс. рублей, а действия чиновницы расценили как превышение полномочий.

Вину в содеянном она не признала. Уголовное дело передали на рассмотрение суда.