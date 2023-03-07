Алтайский чиновник заставил женщину публично извиниться за оскорбление в соцсетях

Женщина пожаловалась, что не видит результата от собранных на площадку в парке денег. Вместо травы все засыпали песком.

Также ее возмутили вырезанные из пенопласта таблички с датами для памятников. Сельчанка обвинила Александра Пластеева в отмывании денег.

Вдогонку к гневному сообщению женщина добавила: «Козел».

Чиновник в ответ уведомил, что написал заявление в полицию.

«Таких людей воспитывать бесполезно. Сразу нужно наказывать по всей строгости закона. Чтобы другим было неповадно», — написал Пластеев.

В конце концов, глава предложил Ольге встретиться лично.

Пластеев показал женщине документы, объяснил, куда ушли деньги и предложил записать видео с извинениями.

Сельчанка согласилась. Позже чиновник забрал заявление и 6 марта опубликовал это видео на своей странице с комментарием: «Простил».

«Три года назад был идентичный случай. В итоге человек в суде говорил, что в обзывательстве имел в виду не средство контрацепции, а французского живописца», — рассказывает Пластеев.

Ранее российский школьник позвонил чиновникам и потребовал привезти кокаин.