28 февраля
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Происшествия

Российский школьник позвонил чиновникам и потребовал привезти кокаин

В Химках школьник позвонил в администрацию губернатора и потребовал привезти ему 50 граммов кокаина в течение двух часов, сообщил Telegram-канал SHOT.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Школьник также пообещал взорвать многоэтажный дом, если его просьбу не исполнят.

К звонившему незамедлительно приехали полицейские. Правда, без наркотиков. В квартире для доставки находилась мать с двумя детьми, в том числе с тем самым 15-летним школьником.

Выяснилось, что он никуда не звонил и его самого этой ночью шантажировали — позвонили с неизвестного номера и электронным мужским голосом потребовали перевести по номеру две тысячи рублей, а иначе нагрянут сотрудники полиции.

В телефоне мальчика обнаружили звонок от гражданина Азербайджана, зарегистрированного в Королеве, указывает «Мослента». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертность от наркотиков выросла среди детей и подростков. В России с 2017 года число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, выросло в 2,5 раза. Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений и с летальным исходом в подростковой среде.

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