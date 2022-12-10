Смертность от наркотиков выросла среди детей и подростков

По его словам, особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений и с летальным исходом в подростковой среде.
Число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, за этот же срок снизилось почти на 40%, но ситуация «остается тревожной».
«За десять месяцев этого года — впервые за четыре последних года — увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия», — отмечает представитель МВД.
Он добавил, что с 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. Эта тенденция сохранится в текущем году.
Ранее стало известно, что на Алтае задержали продавцов синтетических наркотиков.
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