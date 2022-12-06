На Алтае задержали продавцов синтетических наркотиков

Группу подозревают в распространении наркотиков через нелегальный интернет-магазин.
Курьером мог быть 24-летний мужчина. Его и предполагаемых сообщников задержали.
В составе группы из 12 человек в основном были граждане из стран ближнего зарубежья. Двое из них находились на территории России незаконно.
В ведомстве подчеркивают, что из незаконного оборота изъяли около 1 кг «синтетики».
Обвиняемые занимались сбытом героина и метадона в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Свердловской областях.
Напомним, в распространении наркотиков подозревают молодых жителей Барнаула.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!