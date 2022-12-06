6 декабря
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Происшествия

На Алтае задержали продавцов синтетических наркотиков

В Алтайском крае сотрудники наркоконтроля пресекли незаконную деятельность лидера и 12 участников преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков. Возбуждены 17 уголовных дел, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

В Алтайском крае сотрудники наркоконтроля пресекли незаконную деятельность лидера и 12 участников преступной группы
В Алтайском крае сотрудники наркоконтроля пресекли незаконную деятельность лидера и 12 участников преступной группы
Главное управление МВД по Алтайскому краю

Группу подозревают в распространении наркотиков через нелегальный интернет-магазин.

Курьером мог быть 24-летний мужчина. Его и предполагаемых сообщников задержали.

В составе группы из 12 человек в основном были граждане из стран ближнего зарубежья. Двое из них находились на территории России незаконно.

В ведомстве подчеркивают, что из незаконного оборота изъяли около 1 кг «синтетики».

Обвиняемые занимались сбытом героина и метадона в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

Напомним, в распространении наркотиков подозревают молодых жителей Барнаула.

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