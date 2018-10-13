Алтайский депутат лишился полномочий после проверки прокуратуры

Прокуратура Краснощековского района проверяла исполнение органами местного самоуправления требований антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что у депутата есть нарушения.

Он в установленном порядке не предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год, — отмечают в ведомстве.