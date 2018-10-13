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Алтайский депутат лишился полномочий после проверки прокуратуры

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия одного из депутатов Карповского сельсовета Краснощековского района. Он не предоставил сведения о доходах, пишет прокуратура Алтайского края.

Документы. Бумаги.
Документы. Бумаги.
СС0

Прокуратура Краснощековского района проверяла исполнение органами местного самоуправления требований антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что у депутата есть нарушения.

Он в установленном порядке не предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах супруги и несовершеннолетних детей за 2017 год, — отмечают в ведомстве.

Представление об устранении нарушений рассмотрели и удовлетворили в полном объеме. Полномочия депутата прекратили досрочно.

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