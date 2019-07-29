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Происшествия

Алтайский депутат предложила сбросить бомбу на горящие леса

Депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова предложила радикальный способ справиться с лесными пожарами в Сибири. Она считает, что потушить пожары можно с помощью бомб, передает ее слова пресс-служба партии.

Тушение лесного пожара.
Тушение лесного пожара.
altairegion22.ru

Парламентарий привела в пример опыт Швеции, где потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливали специальными снарядами.

Евгения Боровикова,
депутат АКЗС:

При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?

Ранее правительство Алтайского края подробно отчиталось о ситуации с пожарами и смогом.

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