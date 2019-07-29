Алтайский депутат предложила сбросить бомбу на горящие леса

Парламентарий привела в пример опыт Швеции, где потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливали специальными снарядами.

При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?