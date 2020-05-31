Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор депутату-предпринимателю, обвинявшемуся в смерти человека

Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор Роману Бруннеру, депутату представительного органа Алтайского района и местному предпринимателю. Это следует из картотеки суда.

Как уже сообщал altapress.ru, 26 марта в Алтайском райсуде Роману Бруннеру вынесли оправдательный приговор. Его обвиняли в смерти человека, которого тот избил битой. Суд счел, что он не причастен к совершению преступления. Подсудимого освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию.

Бруннера обвиняли в том, что в 2014 году он избил подчиненного до смерти. Потасовка произошла в ходе распития спиртного. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.

Прокуратура подала апелляцию на приговор. И вот 28 мая Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор. Другие подробности пока неизвестны.

Карточка дела. скан картотеки краевого суда.

В августе 2019 года также сообщалось, что депутат вновь нажил себе уголовное дело. Он снова избил человека, причинив тяжкий вред здоровью. Это дело в настоящий момент рассматривает Алтайский районный суд.