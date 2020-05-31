Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор депутату-предпринимателю, обвинявшемуся в смерти человека

Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор Роману Бруннеру, депутату представительного органа Алтайского района и местному предпринимателю. Это следует из картотеки суда.

Мужчина с битой.
Мужчина с битой.
СС0

Как уже сообщал altapress.ru, 26 марта в Алтайском райсуде Роману Бруннеру вынесли оправдательный приговор. Его обвиняли в смерти человека, которого тот избил битой. Суд счел, что он не причастен к совершению преступления. Подсудимого освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию.

Бруннера обвиняли в том, что в 2014 году он избил подчиненного до смерти. Потасовка произошла в ходе распития спиртного. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.

Прокуратура подала апелляцию на приговор. И вот 28 мая Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор. Другие подробности пока неизвестны.

Карточка дела.
Карточка дела.
скан картотеки краевого суда.

В августе 2019 года также сообщалось, что депутат вновь нажил себе уголовное дело. Он снова избил человека, причинив тяжкий вред здоровью. Это дело в настоящий момент рассматривает Алтайский районный суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость