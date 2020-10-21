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Происшествия

Алтайский охотник перепутал товарища с уткой и открыл огонь

53-летний охотник в Алтайском крае оказался в больнице с огнестрельными ранами после того, как его случайно подстрелил товарищ.

Утки.
Утки.
Анна Зайкова

Из больницы сообщение о пациенте с огнестрельными ранениями спины, ягодичной области, правого и левого бедра передали в полицию.

Выяснилось, что трое товарищей поехали охотиться на уток в Мамонтовский район. Инцидент произошел, когда стемнело. Один из охотников выстрелил в сидевшую на воде утку, но потом понял, что это была совсем не она.

«После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненного вреда здоровью, будет принято процессуальное решение», — заявили в полиции.

Такие случаи не редкость в охотничий сезон. Например, житель Башкирии, выслеживая зайцев, выстрелил батюшке в ногу из ружья.

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