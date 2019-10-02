Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Российский охотник подстрелил священника

В Башкирии служитель церкви получил серьезные ранения из-за горе-охотника.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Житель Залаирского района выстрелил батюшке в ногу из ружья, сообщает местный сайт Proufu.ru.

Охотник выслеживал в лесном массиве зайцев и выстрелил, как только услышал шелест веток.

Пуля попала в священника, его доставили в районную больницу, пишет «Росбалт». Жизни пострадавшего ничто не угрожает. Однако восстановление может быть долгим.

Ранее в Алтайском крае охотник убил двух маралов и запутал следователей. Подсудимый говорил, что он нашел мертвых маралов. Его знакомый сначала говорил, что не присутствовал на месте обнаружения животных, а потом начал утверждать, что именно он их и нашел, а после сказал своему другу. Мужчине грозит наказание за лжесвидетельствование. А охотнику — внушительный штраф.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость