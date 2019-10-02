Российский охотник подстрелил священника

Житель Залаирского района выстрелил батюшке в ногу из ружья, сообщает местный сайт Proufu.ru.

Охотник выслеживал в лесном массиве зайцев и выстрелил, как только услышал шелест веток.

Пуля попала в священника, его доставили в районную больницу, пишет «Росбалт». Жизни пострадавшего ничто не угрожает. Однако восстановление может быть долгим.

Ранее в Алтайском крае охотник убил двух маралов и запутал следователей. Подсудимый говорил, что он нашел мертвых маралов. Его знакомый сначала говорил, что не присутствовал на месте обнаружения животных, а потом начал утверждать, что именно он их и нашел, а после сказал своему другу. Мужчине грозит наказание за лжесвидетельствование. А охотнику — внушительный штраф.