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Происшествия

Алтайский охотник пожаловался на «минирование» и вандализм в угодьях

В пойме Алея неизвестные расставляют «ежей» — сваренные куски арматуры, при наезде на которые легко повреждаются автомобильные шины. Охотовед из Рубцовского района пожаловался, что этим занимаются хулиганы на красной иномарке.

"Мины" в прибрежной зоне Алея.
"Мины" в прибрежной зоне Алея.
"Инцидент Рубцовск"

«Защитники», очевидно грибов и ягод, по дорогам в забоке поймы Алея расставляют вот такие «ежи». Со слов пастухов, приезжали они на красной легковой иномарке. Так же были они замечены и за поджогами забоки в нескольких местах. Ранее повреждали охотничьи вышки, аншлаги охотугодий, воровали соль с солонцов для диких животных", — рассказывает охотовед в группе «Инцидент Рубцовск».

&quot;Мины&quot; в прибрежной зоне Алея.
«Мины» в прибрежной зоне Алея.
«Инцидент Рубцовск»

Кроме того, накануне в районе села Новоматвеевка пастух видел эту машину и как после ее отъезда в нескольких местах, не связанным друг с другом, загоралась забока.

Ранее в Бийске вандалы второй раз за лето разрушили бульвар Вали Максимовой.

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