23 августа
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Происшествия

Подросток изнасиловал 51-летнюю женщину днем на берегу алтайского озера

Каменские следователи завершили расследование уголовного дела против 16-летнего подростка, которого обвиняют в изнасиловании и ограблении 51-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Следственные органы выяснили, что в Камне-на-Оби в мае 2022 года в дневное время юноша, угрожая применением силы, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении местной жительницы, которая отдыхала на берегу водоема.

Обвиняемый этим не ограничился, и забрал у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии потратил свыше 8 тысяч рублей на приобретение продуктов.

Против него возбуждены четыре уголовных дела, в том числе за покушение на кражу, грабеж, изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера.

В ведомстве уточнили, что подросток уже признавался виновным в имущественных преступлениях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в Бийске разыскивают мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. В полиции также прилагают видео с камер наблюдения на улице.

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