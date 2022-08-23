Подросток изнасиловал 51-летнюю женщину днем на берегу алтайского озера

Следственные органы выяснили, что в Камне-на-Оби в мае 2022 года в дневное время юноша, угрожая применением силы, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении местной жительницы, которая отдыхала на берегу водоема.
Обвиняемый этим не ограничился, и забрал у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии потратил свыше 8 тысяч рублей на приобретение продуктов.
Против него возбуждены четыре уголовных дела, в том числе за покушение на кражу, грабеж, изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера.
В ведомстве уточнили, что подросток уже признавался виновным в имущественных преступлениях.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Напомним, в Бийске разыскивают мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. В полиции также прилагают видео с камер наблюдения на улице.