Алтайский полицейский открыл стрельбу по табуну лошадей

В Республике Алтай полицейский под покровом ночи застрелил девять лошадей. Причину выясняют в следственном комитете.

36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району открыл стрельбу по табуну лошадей в ночь с 28 на 29 марта в Усть-Коксинском районе между поселками Власьево и Тюгурюк на участке автодороги «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк «Белуха»)".

Он убил восемь кобыл и одного жеребца, двух кобыл ранил. Лошади принадлежат троим местным жителям. Ущерб от гибели животных оценили на общую сумму порядка 1,3 млн рублей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Проводится комплекс следственных действий. Оружие изъято, назначено производство судебной баллистической экспертизы. С подозреваемым работают следователи.

Ранее стало известно, что в селе Яйлю на берегу Телецкого озера лошади обглодали заповедный яблоневый сад.