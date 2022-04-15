Алтайский СК проверяет угрозы, поступающие в адрес студентов университета

Ранее в СМИ рассказали, что студент одного из вузов высказывает угрозы в адрес первокурсников, отправляя сообщения в студенческий чат.

Как уточняет «Банкфакс», инцидент произошел в лингвистическом институте Алтайского государственного педагогического университета.

«Один из обучающихся скинул в общий чат курса фото с оружием и написал, что намерен им воспользоваться. Скинул в общий чат курса фото, на котором изображен автомат. Снимок он сопроводил подписью: „Смотрите, какой классный водяной пистолет взял!“ После реакции обучающихся он продолжил: „Увидимся на той стороне“ и скинул песню американской группы Foster The People — Pumped Up („Дутые кроссовки“). В припеве этой композиции есть слова: „Мажорные дети в крутых кроссовках, вам лучше бежать, лучше бегите, бегите от моего ружья“», — отмечает издание.