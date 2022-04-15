15 апреля
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Происшествия

Алтайский СК проверяет угрозы, поступающие в адрес студентов университета

СУ СК по Алтайскому краю начал проверку информации об угрозах, поступающих в адрес первокурсников одного из университетов, сообщает ведомство.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Ранее в СМИ рассказали, что студент одного из вузов высказывает угрозы в адрес первокурсников, отправляя сообщения в студенческий чат.

«По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить обстоятельства и дать юридическую оценку действиям молодого человека на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Банкфакс», инцидент произошел в лингвистическом институте Алтайского государственного педагогического университета.

«Один из обучающихся скинул в общий чат курса фото с оружием и написал, что намерен им воспользоваться. Скинул в общий чат курса фото, на котором изображен автомат. Снимок он сопроводил подписью: „Смотрите, какой классный водяной пистолет взял!“ После реакции обучающихся он продолжил: „Увидимся на той стороне“ и скинул песню американской группы Foster The People — Pumped Up („Дутые кроссовки“). В припеве этой композиции есть слова: „Мажорные дети в крутых кроссовках, вам лучше бежать, лучше бегите, бегите от моего ружья“», — отмечает издание.

Студенты восприняли слова как угрозу, а песню — в качестве подтверждения намерений. Более того, молодой человек часто конфликтовал с другими обучающимися.

Директор лингвистического института Игорь Колесов рассказал изданию, что в связи с произошедшим проводится разбирательство.

В региональном МВД отметили, что в адрес первокурсников поступают угрозы от старшекурсника.

Ранее в Барнауле студент написал про взрыв школы, заявив «и что вы мне сделаете?», а после задержания забеспокоился и сослался на шутку.

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