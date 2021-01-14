Алтайский СК заявил об уголовном деле после смерти девочки от прокола легкого

11 января девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу.
«После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи устанавливают все обстоятельства и будут давать принципиальную оценку действий медперсонала районной больницы.
Ранее о трагедии в соцсетях рассказала мать погибшей девочки.