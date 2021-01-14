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Происшествия

Алтайский СК заявил об уголовном деле после смерти девочки от прокола легкого

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) после смерти двухлетней девочки в Советской ЦРБ.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

11 января девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу.

«После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства и будут давать принципиальную оценку действий медперсонала районной больницы.

Ранее о трагедии в соцсетях рассказала мать погибшей девочки.

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