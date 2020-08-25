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25 августа
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Происшествия

Алтайский Следком принял дело о финансовой пирамиде

Уголовное дело о мошенничестве на 50 млн рублей, расследованием которого начинала заниматься барнаульская полиция, передано в Следственный комитет. Ранее Altapress.ru первым из СМИ сообщил детали этого преступления.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По предварительным данным следствия, с 2017 по начало 2020 года жительница Барнаула путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риэлтором, сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководители СУ СКР по Алтайскому краю.

Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды.

В результате мошеннических действий было похищено более 50 млн рублей у 38 потерпевших.


По данным altapress.ru, речь идет о 29-летней Екатерине Бердниковой, экс-сотруднице барнаульской полиции. В числе пострадавших от ее действий несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что уголовное дело брало на контроль ГУ МВД по Алтайскому краю. В Следком дело передано по инициативе прокуратуры.

Altapress.ru подробно рассказывал о предыстории и подробностях этого преступления.

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