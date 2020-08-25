Алтайский Следком принял дело о финансовой пирамиде

По предварительным данным следствия, с 2017 по начало 2020 года жительница Барнаула путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риэлтором, сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководители СУ СКР по Алтайскому краю.
Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды.
В результате мошеннических действий было похищено более 50 млн рублей у 38 потерпевших.
По данным altapress.ru, речь идет о 29-летней Екатерине Бердниковой, экс-сотруднице барнаульской полиции. В числе пострадавших от ее действий несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.
Известно, что уголовное дело брало на контроль ГУ МВД по Алтайскому краю. В Следком дело передано по инициативе прокуратуры.
Altapress.ru подробно рассказывал о предыстории и подробностях этого преступления.