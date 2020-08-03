«Катюшка Б.» и вкладчики в погонах. В Барнауле расследуют дело с признаками финансовой пирамиды

Около 100 человек, среди которых сотрудники МВД и РЖД, сейчас должны желать здравия и благополучия 29-летней жительнице Барнауле Екатерине Б. От этого зависит, смогут ли они вернуть деньги, добровольно переданные данной гражданке. 4 августа полиции предстоит либо прекратить, либо продлить следствие по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в начале июня. И до сегодняшнего дня ход следствия вызывает большие вопросы.

Информация о сотне и даже большем количестве обманутых — это пока лишь версия. Но она изложена сразу тремя людьми, которые считают себя пострадавшими в мошеннической схеме и уже пообщались с altapress.ru, как они сказали, только с одной целью: придать ситуацию огласке и не дать замять это уголовное дело.

Важная деталь: редакция выяснила, что все три собеседника точно никак не связаны между собой.

По их сведениям, которые совпадают с информацией, опубликованной недавно на страничке «Мошенники» во «ВКонтакте», 29-летняя жительница Барнаула, выпускница Барнаульского юридического института, экс-сотрудница полиции краевого центра Екатерина Б. совместно с мужем Вячеславом якобы промышляли мошенничеством по схеме «финансовой пирамиды».

А именно: брали под расписки займы у физических лиц для инвестирования в объекты недвижимости, скорой их перепродажи и возврата денег с процентами.

Кредит. Кошелек. СС0

Будущим «партнерам» Екатерины Б. (сначала из числа ее знакомых, однокашников по БЮИ; а затем — по цепочке: знакомым знакомых, их родственникам и т. д.) оказывалась помощь в быстром получении кредитов в трех известных федеральных банках.

«Но по факту ни денег, ни процентов», — резюмирует автор поста во «ВКонтакте», предлагая содействие в получении информации об этой чете, «квартирах, загородном доме, автомобилях» .

Перед отпуском майора Баевой

Первые заявления о мошенничестве в местную полицию начали поступать в мае 2020 года.

Их подали, в том числе, действующие сотрудники Ленинского и Железнодорожного райотделов УМВД России по Барнаулу — сами молодые следователи. Также к коллегам с аналогичной проблемой обратился высокопоставленный офицер транспортной полиции.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Несколько заявлений написали работники подразделений РЖД в Барнауле и Новоалтайске, включая локомотивное депо.

Один из собеседников altapress.ru рассказал, что является сотрудником правоохранительных органах. Он лишился суммы более 1 млн рублей. Но заявление в качестве пострадавшего не подавал — «засвет» в этой истории скажется на дальнейшей службе.

Само уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено 4 июня в Индустриальном отделе полиции. Постановление подписала старший следователь Баева. Дело возбуждено по зарегистрированному 25 мая заявлению гражданина Сафонова.

Возбуждая дело (копия постановления есть у altapress.ru), следователь Баева указала: с 2017 по 2020 год неустановленное лицо в Барнауле под видом заключения договоров займа, путем обмана, похитило денежные средства в сумме не менее 7 млн рублей. Эти деньги, написала следователь, принадлежали неопределенному кругу лиц, причиненный материальный ущерб является особо крупным.

Полиция. altapress.ru

Уголовное дело майор юстиции Баева приняла к своему производству. Приступив к тщательному и всестороннему расследованию, она ушла в отпуск.

Лицо не установлено

Редакции 1 августа удалось связаться с Виталием Сафоновым, по заявлению которого возбуждалось дело.

Сафонов сообщил, что в настоящее время следствие интерес к нему не проявляет; были ли дополнительно опрошены иные лица, он не знает. Материалы дела переданы другому сотруднику, фамилия которого Сафонову пока не известна.

По его информации, в деле по-прежнему фигурирует «неустановленное лицо», то есть ни подозреваемого, ни обвиняемого нет.

ГУ МВД по Алтайскому краю. Анна Зайкова , altapress.ru

Другой источник редакции 1 августа сообщил, что Екатерина Б. пока лично в качестве свидетеля следователем не допрошена.

4 августа согласно процессуальным срокам следствие по этому странному делу, скорее всего, будет продлено.

Собеседники altapress.ru, которые называют себя пострадавшей стороной, провели собственное расследование. Они сделали вывод, что в финансовую пирамиду ушли средства более 100 человек.

Теперь в планах одной группы пострадавших — обращение в прокуратуру, другая группа размышляет, как добиться передачи расследования на уровень ГУ МВД Алтайского края или еще лучше — в региональное управление Следственного комитета (последний вариант исключен, пока в деле в качестве фигурантов нет «спецсубъектов» — прим. altapress.ru).

В помощь генералу Подоляну

31 июля редакция направила официальный запрос для получения комментария пресс-службы ГУ МВД Алтайского края. В частности, мы попросили полицейский главк рассказать об объемах проведенных следственных действий и сообщить, какое число лиц было опрошено в рамках этого дела за два месяца.

Светлана Ляпунова. 22.mvd.ru

В предоставлении такой информации СМИ начальник пресс-службы ГУ МВД полковник Светлана Ляпунова имеет полное право отказать. Но altapress.ru предложил ведомству генерала Андрея Подоляна собственную помощь в расследовании уголовного дела.

«От действий неустановленного лица могли пострадать граждане, проживающие в различных территориях Алтайского края и о наличии уголовного дела информации не имеющие. В связи с этим ИД „Алтапресс“ сообщает вам о готовности оказать содействие в информировании читателей о проводимом расследовании», — указано в редакционном запросе.

Иная точка зрения

Также нам удалось без труда найти в социальных сетях страничку Екатерины Б.

На ней она зарегистрирована как «Катюшка Ушакова», 1990 года рождения, выпускница Барнаульского юридического института.

Закрытый профиль в Екатерины Ушаковой

Женщина сначала оперативно откликнулась на сообщение в закрытый профиль, а затем в телефонном разговоре сказала, что у нее принципиально иная точка зрение на происходящее. Ее она пообещала лично озвучить ее altapress.ru в ближайшее время.