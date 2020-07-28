Алтайский слесарь угнал с работы УАЗик и врезался в мотоцикл

Сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего жителя села Залесово, который скрылся с места ДТП.
«Накануне ночью слесарь одной из коммунальных организаций Залесовского района пришел к себе на работу, где имеющимися у него ключами открыл гараж и угнал автомобиль УАЗ. Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания», — рассказали в ведомстве.
Мужчина поехал в соседний населенный пункт. Когда возвращался назад, совершил столкновение с мотоциклом, припаркованным на обочине дороги.
С места происшествия скрылся не останавливаясь. В результате ДТП никто не пострадал — мотоцикл и автомобиль получили незначительные повреждения.
Байкер обратился в полицию, после чего местные копы установили личность водителя и задержали его.
Мужчину обвинили в угоне, а также составили два административных материала. Примечательно, что в 2019 году его лишили права управления транспортными средствами за пьяную езду.
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