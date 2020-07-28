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Происшествия

Алтайский слесарь угнал с работы УАЗик и врезался в мотоцикл

В Алтайском крае мужчина угнал с работы автомобиль и устроил ДТП на трассе, когда ехал из соседней деревни, сообщает региональное МВД.

УАЗ-469.
УАЗ-469.
Andshel, CC BY-SA 4.0

Сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего жителя села Залесово, который скрылся с места ДТП.

«Накануне ночью слесарь одной из коммунальных организаций Залесовского района пришел к себе на работу, где имеющимися у него ключами открыл гараж и угнал автомобиль УАЗ. Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания», — рассказали в ведомстве.

Мужчина поехал в соседний населенный пункт. Когда возвращался назад, совершил столкновение с мотоциклом, припаркованным на обочине дороги.

С места происшествия скрылся не останавливаясь. В результате ДТП никто не пострадал — мотоцикл и автомобиль получили незначительные повреждения.

Байкер обратился в полицию, после чего местные копы установили личность водителя и задержали его.

Мужчину обвинили в угоне, а также составили два административных материала. Примечательно, что в 2019 году его лишили права управления транспортными средствами за пьяную езду.

Ранее житель Алтая вооружился гаджетами и пытался угнать внедорожник в Новосибирске, но сзади неожиданно подошли.

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