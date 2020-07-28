Алтайский слесарь угнал с работы УАЗик и врезался в мотоцикл

Сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего жителя села Залесово, который скрылся с места ДТП.

«Накануне ночью слесарь одной из коммунальных организаций Залесовского района пришел к себе на работу, где имеющимися у него ключами открыл гараж и угнал автомобиль УАЗ. Машина была открытой, ключи находились в замке зажигания», — рассказали в ведомстве.