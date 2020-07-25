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Происшествия

Житель Алтая вооружился гаджетами и пытался угнать внедорожник, но сзади неожиданно подошли

В Новосибирской области задержали жителя Алтайского края, подозреваемого в краже дорогостоящего автомобиля, сообщает региональное МВД.

Житель Алтая пытался угнать дорогой внедорожник в Новосибирске.
Житель Алтая пытался угнать дорогой внедорожник в Новосибирске.
54.мвд.рф.

Инцидент произошел ночью 24 июля — около 04:00. У припаркованного во дворе автомобиля Lexus LX 570 сработали скрытые датчики, на сигнал отреагировали два сына хозяина машины.

«Владельца иномарки в это время не было в городе. Выглянув в окно, мужчины увидели, что в салоне машины находится неизвестный и, осветив фонариком панель, пытается завести», — рассказали в ведомстве.

Братья подбежали к автомобилю и задержали злоумышленника, после передали полицейским.

Угонщиком оказался 38-летний житель Алтайского края, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж. У него изъяли два сканера, провода и сумку с инструментами.

Возбудили уголовное дело по признакам «кражи», решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Алтайском крае угонщик убежал в лес и прикинулся спящим.

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