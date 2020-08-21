Алтайский священник-педофил умер в колонии

Осужденный на 12 лет за преступления против половой неприкосновенности 13-летней девочки протоиерей Андрей Киселев скончался в местах заключения, сообщила «Комсомольская правда — Барнаул».

По словам прихожан храма в селе Черемное Павловского района, где раньше служил священник, у него было онкологическое заболевание. Точную причину смерти установит экспертиза.

Хоронить его будут в Барнауле.

Приговор Киселеву огласили в апреле 2019 года. С учетом периода предварительного следствия он провел за решеткой около двух лет.

Что произошло

Следствие и суд установили, что в июле 2018 года осужденный приехал в район протоки реки Обь на рыбалку с 13-летней дочерью своей знакомой. Ночью он был в своем автомобиле и совершил с девочкой «иные действия сексуального характера».

Во время расследования уголовного дела мужчина признал вину. На стадии предварительного следствия потерпевшая отказалась от своих показаний, но мужчину все равно признали виновным и приговорили к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Один из правозащитников сообщал altapress.ru, что никакого насилия на самом деле не было: девочка якобы уснула в машине, а осужденный решил разбудить ее.

Священник стал трясти ребенка за плечо и его рука соскочила на грудь несовершеннолетней. Девочка проснулась и отбросила его руку — ничего больше в этой истории не было, утверждал источник.