Алтайского священника отправят в колонию на 12 лет за надругательство над девочкой

В Алтайском крае мужчину признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности подростка, сообщает СУ СКР. По данным altapress.ru, речь идет о деле протоиерея , который надругался над девочкой.

Следствие и суд установили, что в июле 2018 года осужденный приехал в район протоки реки Обь на рыбалку с 13-летней дочерью своей знакомой. Ночью он был в своем автомобиле и совершил с девочкой «иные действия сексуального характера».

Во время расследования уголовного дела мужчина признал вину. На стадии предварительного следствия потерпевшая отказалась от своих показаний, но мужчину все равно признали виновным и приговорили к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее altapress.ru писал, что фигурант дела — протоиерей Андрей Киселев. Известно, что он был женат, но супруга ушла от него. О его сексуальных наклонностях на протяжении нескольких лет ходили разные слухи. В соцсетях священник подписан на группы категории «18+": например, паблик «Академия пошлых парней».

Один из правозащитников сообщил altapress.ru, что никакого насилия на самом деле не было: девочка якобы уснула в машине, а осужденный решил разбудить ее. Священник стал трясти ребенка за плечо и его рука соскочила на грудь несовершеннолетней. Девочка проснулась и отбросила его руку — ничего больше в этой истории не было, утверждает источник.

В местной епархии ранее заявляли altapress.ru, что подготовят по поводу ситуации официальное заявление, но так и не сделали этого.