Дело алтайского священника, обвиняемого в педофилии, передали в суд

Дело алтайского священника Андрея Киселева, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетней девочкой, передали в суд. Об этом altapress.ru сообщили в краевом СУ СКР.

Настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района обвиняют в том, что вечером 20 июля 2018 года на берегу Оби в Октябрьском районе Барнаула он совершил насильственные действия сексуального характера над девочкой 2005 года рождения. Мужчину задержали в конце августа.

По данным источника ТАСС, дело возбудили по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В СУ СКР по Алтайскому краю на запрос altapress.ru о подробностях расследования ответили, что «уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Барнаула для рассмотрения по существу». Поиск на сайте суда по фамилии протоиерея дел по «насильственным статьям» пока не выдает.

Протоиерею Андрею Киселеву 50 лет. Известно, что он был женат, но супруга ушла от него. О его сексуальных наклонностях на протяжении нескольких лет ходили разные слухи. В соцсетях священник подписан на группы категории «18+": например, паблик «Академия пошлых парней».

В Барнаульский епархии ранее заявляли altapress.ru, что подготовят по поводу ситуации официальное заявление, но так и не сделали этого.