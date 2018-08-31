«Академия пошлых парней»: что известно об алтайском священнике, которого могли задержать по подозрению в надругательствах

Настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района Алтайского края, которого по сообщению ТАСС задержали по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней, скорее всего, зовут отец Андрей Киселев. В Черемном в данном храме просто нет других священников (и как сказали в сельсовете, в этом храме вообще нет других мужчин). Altapress.ru собрал, что известно на данный момент об этом человеке.

1. Протоиерей Андрей Киселев родился 27 сентября 1968 года. Служил в армии, окончил биофак АлтГУ, работал в университете. Затем учился в Санкт-Петербургской семинарии. Священником стал в декабре 1995 года, говорится на сайте храма.

2. Как рассказали altapress.ru несколько источников в Павловском районе, слухи о необычных для священнослужителя сексуальных наклонностях настоятеля храма ходили на протяжении нескольких лет. В частности, он якобы «нездорово смотрел на одиноких женщин». Благочинный Павловского округа отец Александр отметил, что на его коллегу начали наговаривать после того, как Андрей Киселев «развелся» с женой. Она ушла от священнослужителя к журналисту.

3. Все телефоны Андрея Киселева выключены. На аватаре в What’s app у него стоит фотография из Лондона.

4. В социальной сети «Вконтакте» Андрей Киселев подписан на группы категории «18+". В том числе «Академия пошлых парней» и «Пошлые анекдоты». В социальной сети my.mail.ru черемновский священник подписан на группу «Мужской мир» (в аннотации к которой значится «Все, что интересно мужчинам») и игру «Пекло! Космическая стратегия».

5. Задержание произошло 30 или 31 августа, так как судя по страничке в ВК, отец Алексей заходил на нее с мобильного устройства в 12:57 30 августа.

Уголовное дело

Напомним, агентство ТАСС со ссылкой на МВД РФ сообщило, что вечером 20 июля в Октябрьском районе Барнаула на берегу Оби настоятель храма предположительно надругался на несовершеннолетней. От насильственных действий сексуального характера якобы пострадала девочка 2005 года рождения. Известно, что она учится в средней школе.

Возбудили уголовное дело. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Местные представители МВД, следкома и Славгородской и Каменской епархии, к которой относится храм, не берут на себя ответственность подтвердить или опровергнуть информацию о случившемся. Правда, в епархии, узнав от altapress.ru о произошедшем в Черемном, сообщили, что готовят официальное заявление.