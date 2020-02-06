Алтайский завод лишился сыра на 3,7 млн рублей из-за хитрого рабочего

Работник маслосырзавода в Усть-Калманском районе придумал хитрую схему, как вынести сыр с предприятия. За три года вместе с подельниками ему удалось похитить этого молочного продукта на 3,7 млн рублей.

С декабря 2017 года по февраль 2019 года 15 человек тайно похищали сыр. Между участниками группы были четко распределены роли. Главарем был один из рабочих предприятия — мужчина 1961 года рождения.

Он и разработал схему: одни из участников прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.

При проведении обысков в домах обвиняемых нашли 580 кг похищенного сыра.

«В ходе расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведено 26 судебных экспертиз, более 30 осмотров изъятых в ходе обысков предметов и документов. Наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму почти 2,8 миллиона рублей», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.