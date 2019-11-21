Алтайское УФАС узнало, что «Почта России» ущемляет предпринимателей

Почтовые отделения в Новоалтайске и Барнауле не разрешили компаниям «Новоалтайскводоканал» и «Управление водопроводов» отослать их корреспонденцию простыми заказными письмами. Вместо этого им предлагали отправить заказные письма более дорогим способом — категорией 1 класса.
При этом отправления соответствовали предельной массе и размерам для того, чтобы отсылать их простыми письмами, подчеркнули в пресс-службе краевого УФАС.
Специалисты нашли признаки злоупотребления доминирующим положением по ущемлению интересов предпринимателей.
В адрес «Почты России» направили предупреждение. Если нарушения не исправят, то УФАС возбудит дело и почте грозит штраф.