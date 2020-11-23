Алтайское УФСИН объявило уклониста от ареста в розыск, его нашли в самолете

Утром 23 ноября полицейские вывели пассажира, прилетевшего из Москвы. Видео опубликовали в группе «АСТ-54».
Мужчина уже готовился покинуть самолет, когда по громкой связи объявили, что все должны оставаться на своих местах и не мешать работе правоохранителей, рассказал один из пассажиров.
«Молодой человек 1991 года был в розыске ГУ ФСИН по Алтайскому краю за уклонение от ареста по уголовному делу по статье „Кража“», — прокомментировала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.
Ранее сотрудники алтайской ФСИН с фейковой страницы смогли вычислить уклониста.