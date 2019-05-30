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Происшествия

Алтайского экс-чиновника Белобородова неожиданно отпустили под домашний арест

Бывший управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов провел под стражей 10 месяце, прежде чем его адвокатам удалось добиться домашнего ареста. «Толк» пишет, что 29 мая суд вынес соответствующее решение.

Суд над Алексеем Белобородовым.
Суд над Алексеем Белобородовым.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сторона защиты Алексея Белобородова заявляла: свидетели дают навязанные следователем показания. Адвокат Олег Горохов намерен был доказать суду, что в протоколах допросов преобладают сведения, которые они либо не говорили, либо не могли знать.

«Мы всегда выясняли у свидетелей, каковы источники их осведомленности. Нам отвечали либо „следователь сказал“ либо „это мое личное мнение“», — комментировал он ранее altapress.ru.

Также он настаивал, что ущерб или растрата, которую вменяют Белобородову, это всего лишь разночтением, которое допустили в смете на строительство здания краевого минприроды. «В документах почему-то в качестве облицовочного материала указан мрамор, а стоимость работ по его укладке посчитана за гранит», — уточнял Горохов.

В чем обвиняют Алексея Белобородова

Следствие считает, что в 2013 году управделами Алексей Белобородов обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать выбрать его компанию для ремонта в здании на ул. Чкалова, 230 (Минприроды Алтайского края).

Правоохранители считают, что акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена. Директор «РемСтроя» в свою очередь построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей в обмен на заключение госконтракта.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием и освободил себя от наказания за взятку. Ему вынесли приговор только за пособничество в растрате — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.

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