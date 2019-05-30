Алтайского экс-чиновника Белобородова неожиданно отпустили под домашний арест

Бывший управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов провел под стражей 10 месяце, прежде чем его адвокатам удалось добиться домашнего ареста. « Толк » пишет, что 29 мая суд вынес соответствующее решение.

Сторона защиты Алексея Белобородова заявляла: свидетели дают навязанные следователем показания. Адвокат Олег Горохов намерен был доказать суду, что в протоколах допросов преобладают сведения, которые они либо не говорили, либо не могли знать.

«Мы всегда выясняли у свидетелей, каковы источники их осведомленности. Нам отвечали либо „следователь сказал“ либо „это мое личное мнение“», — комментировал он ранее altapress.ru.

Также он настаивал, что ущерб или растрата, которую вменяют Белобородову, это всего лишь разночтением, которое допустили в смете на строительство здания краевого минприроды. «В документах почему-то в качестве облицовочного материала указан мрамор, а стоимость работ по его укладке посчитана за гранит», — уточнял Горохов.

В чем обвиняют Алексея Белобородова

Следствие считает, что в 2013 году управделами Алексей Белобородов обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать выбрать его компанию для ремонта в здании на ул. Чкалова, 230 (Минприроды Алтайского края).

Правоохранители считают, что акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена. Директор «РемСтроя» в свою очередь построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей в обмен на заключение госконтракта.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием и освободил себя от наказания за взятку. Ему вынесли приговор только за пособничество в растрате — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.