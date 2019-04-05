Адвокаты подсудимого алтайского экс-чиновника Белобородова рассказали о своих претензиях к суду и свидетелям

Показания от следователя
Как рассказал altapress.ru адвокат Олег Горохов, ни один из допрошенных свидетелей еще не повторил те показания, которые давал следователю.
Олег Горохов,
адвокат:
В протоколах допросов преобладают сведения, которые они либо не говорили, либо не могли знать. Мы всегда выясняли у свидетелей, каковы источники их осведомленности. Нам отвечали либо «следователь сказал» либо «это мое личное мнение».
Ошибки в смете
На последнем заседании 3 апреля выяснилось, что смета на строительные работы в здании краевого минприроды изначально была составлена неправильно. Ее сделала еще в 2012 году организация, которая не занималась ремонтом здания. Белобородов же пришел работать в управление делами правительства годом позже — то есть никак не мог повлиять на составление этой сметы.
Олег Горохов,
адвокат:
Тот ущерб или растрата, которую вменяют моему подзащитному, на самом деле является всего лишь разночтением, которое допустили в смете. В документах почему-то в качестве облицовочного материала указан мрамор, а стоимость работ по его укладке посчитана за гранит.
Отделку здания делали третьим видом камня — травертином. Он дороже мрамора, но его укладка оказалась дешевле, чем укладка гранитом. В результате строителям удалось не выйти за пределы суммы, оговоренной в смете.
Олег Горохов,
адвокат:
Камень травертин на момент составления сметы вообще не был заложен в территориальных расценках. Строительные акты составляли согласно смете, потому что они должны четко ей соответствовать. Изменить смету нельзя. Если бы в акты начали вносить сведения о травертине, пришлось бы останавливать стройку, делать новую закупку. Люди потеряли бы и время, и деньги.
Унижение в «аквариуме»
Адвокат Виктор Чумаков продолжает добиваться того, чтобы Алексея Белобородова выпустили из «аквариума», в котором он сидит во время судебных заседаний. Суд отказал ему уже во второй раз. Защитник намерен обжаловать это решение. Он считает, что, сидя за стеклом, подсудимый не только физически, но и психически изолирован от процесса, и это нарушает его права.
Виктор Чумаков,
адвокат:
У нас в стране уже на стадии разработки находится законопроект о том, чтобы не содержать подсудимых в клетках и «аквариумах». А в Европе этот вопрос уже даже не обсуждается. Абсурд в том, что в России вообще-то нет закона, который бы эти клетки разрешал.
Адвокат уже направил жалобу на отказ судьи в краевой суд. Если его не устроит ответ высшей инстанции региона, он отправит жалобу в ЕСПЧ. Даже если Алексея Белобородова не удастся выпустить из «аквариума» до приговора, он может получить большую денежную компенсацию.
ЕСПЧ считает, что содержание подсудимых в «аквариумах» и клетках является недопустимым и нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
В чем обвиняют Алексея Белобородова
Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» под руководством Евгения Фоканова выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Общая стоимость работ составила почти 95 млн рублей.
Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере от Евгения Фоканова и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2013 году управделами обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения ремонтных работ в здании на ул. Чкалова, 230 — сейчас там располагается Минприроды Алтайского края.
По мнению правоохранителей, строительные акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена, а директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей в обмен на заключение госконтракта.
Евгений Фоканов сотрудничал со следствием и таким образом освободил себя от наказания за взятку. Ему вынесли приговор только за пособничество в растрате — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.