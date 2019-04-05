Адвокаты подсудимого алтайского экс-чиновника Белобородова рассказали о своих претензиях к суду и свидетелям

Суд Центрального района Барнаула продолжает допрашивать свидетелей обвинения по делу бывшего управделами губернатора и правительства края Алексея Белобородова. У стороны защиты есть к ним существенные претензии: адвокаты утверждают, что люди дают навязанные следователем показания . Кроме того, защитники не оставляют намерений выпустить подсудимого из «аквариума», в котором он сидит во время заседаний.

Краткое содержание

Показания от следователя

Как рассказал altapress.ru адвокат Олег Горохов, ни один из допрошенных свидетелей еще не повторил те показания, которые давал следователю.

Олег Горохов,

адвокат:

В протоколах допросов преобладают сведения, которые они либо не говорили, либо не могли знать. Мы всегда выясняли у свидетелей, каковы источники их осведомленности. Нам отвечали либо «следователь сказал» либо «это мое личное мнение».

Ошибки в смете

На последнем заседании 3 апреля выяснилось, что смета на строительные работы в здании краевого минприроды изначально была составлена неправильно. Ее сделала еще в 2012 году организация, которая не занималась ремонтом здания. Белобородов же пришел работать в управление делами правительства годом позже — то есть никак не мог повлиять на составление этой сметы.

Олег Горохов,

адвокат:

Тот ущерб или растрата, которую вменяют моему подзащитному, на самом деле является всего лишь разночтением, которое допустили в смете. В документах почему-то в качестве облицовочного материала указан мрамор, а стоимость работ по его укладке посчитана за гранит.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Отделку здания делали третьим видом камня — травертином. Он дороже мрамора, но его укладка оказалась дешевле, чем укладка гранитом. В результате строителям удалось не выйти за пределы суммы, оговоренной в смете.

Олег Горохов,

адвокат:

Камень травертин на момент составления сметы вообще не был заложен в территориальных расценках. Строительные акты составляли согласно смете, потому что они должны четко ей соответствовать. Изменить смету нельзя. Если бы в акты начали вносить сведения о травертине, пришлось бы останавливать стройку, делать новую закупку. Люди потеряли бы и время, и деньги.

Унижение в «аквариуме»

Адвокат Виктор Чумаков продолжает добиваться того, чтобы Алексея Белобородова выпустили из «аквариума», в котором он сидит во время судебных заседаний. Суд отказал ему уже во второй раз. Защитник намерен обжаловать это решение. Он считает, что, сидя за стеклом, подсудимый не только физически, но и психически изолирован от процесса, и это нарушает его права.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Виктор Чумаков,

адвокат:

У нас в стране уже на стадии разработки находится законопроект о том, чтобы не содержать подсудимых в клетках и «аквариумах». А в Европе этот вопрос уже даже не обсуждается. Абсурд в том, что в России вообще-то нет закона, который бы эти клетки разрешал.

Адвокат уже направил жалобу на отказ судьи в краевой суд. Если его не устроит ответ высшей инстанции региона, он отправит жалобу в ЕСПЧ. Даже если Алексея Белобородова не удастся выпустить из «аквариума» до приговора, он может получить большую денежную компенсацию.

ЕСПЧ считает, что содержание подсудимых в «аквариумах» и клетках является недопустимым и нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой. Анна Зайкова , altapress.ru

В чем обвиняют Алексея Белобородова

Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» под руководством Евгения Фоканова выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Общая стоимость работ составила почти 95 млн рублей.

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере от Евгения Фоканова и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2013 году управделами обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения ремонтных работ в здании на ул. Чкалова, 230 — сейчас там располагается Минприроды Алтайского края.

По мнению правоохранителей, строительные акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена, а директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей в обмен на заключение госконтракта.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием и таким образом освободил себя от наказания за взятку. Ему вынесли приговор только за пособничество в растрате — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.