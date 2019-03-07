«Хотели как лучше»: что рассказал свидетель обвинения по делу экс-управделами алтайского правительства

6 марта суд продолжил допрос главного свидетеля обвинения по делу бывшего управделами губернатора Алексея Белобородова. Процесс получился очень эмоциональным: стороны защиты и обвинения активно спорили друг с другом. Допрос так и не довели до конца, хотя заседание длилось с утра до вечера.

«Не давите на свидетеля»

Предыдущий допрос руководителя компании «РемСтрой» Евгения Фоканова провели месяц назад, 7 февраля. Следствие считает его взяткодателем. Он фактически сознался суду в том, что построил гараж в Белокурихе для Белобородова в обмен на заключение госконтракта.

На заседании 6 марта выяснилось, что Фоканов заключил досудебное соглашение со следствием, в результате чего дело по даче взятки против него прекратили «в связи с деятельным раскаянием». Сейчас его судят за пособничество в растрате. Свою вину он уже признал.

Представитель прокуратуры начала разговор с Фокановым с довольно жестких вопросов: «Вы привлекаетесь за аналогичные действия? На каких условиях вы заключили досудебное соглашение? Лоббировал ли Белобородов ваши интересы на аукционе? Почему ему был выгоден контракт с вашей фирмой?»

Сторона защиты активно возражала против таких формулировок, считая это психологическом давлением на свидетеля. Судья согласилась с адвокатами и сделала несколько замечаний представителю прокуратуры.

Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова , altapress.ru

Что спрашивала прокуратура

Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Стоимость работ составила почти 95 млн рублей. Фоканов объяснил интерес Белобородова к его компании уверенностью в его добросовестности как строителя.

Много вопросов у прокуратуры было по поводу внесения изменений в проектно-сметную документацию по одному из контрактов. По желанию заказчика стены в здании решили облицовывать не мрамором, как планировалось изначально, а полированными плитами из камня травертина, как в здании администрации края. Ведомство интересовал вопрос законности таких изменений.

Евгений Фоканов,

свидетель:

Акты выполненных работ не соответствовали действительности. Если бы в них внесли изменения, то они перестали бы соответствовать проектно-сметной документации, и нам бы их не оплатили. По закону нужно было расторгать контракт, менять смету, заново проходить торги. Пришлось бы остановить работу, а материал уже был закуплен. Поэтому мы решили сделать облицовку травертином, хотя в актах был указан мрамор.

Здание Минприроды на ул. Чкалова , 230. Анна Зайкова , altapress.ru

На облицовку здания «РемСтрою» перечислили около 26 млн рублей. Камень травертин по факту дороже мрамора, но работа с ним стоила дешевле. Сумма проектно-сметной документации в итоге не выросла. Свидетель заявил, что закон о госзакупках не был нарушен.

На втором контракте (благоустройство территории здания, возведение гаража и забора) фирма Фоканова получила прибыль около 1 млн рублей. Ранее свидетель рассказывал, что первоначально его инженеры составили смету на 11 млн рублей. «Я дал указание поднять стоимость забора и ворот, чтобы общая сумма была близка к той, которую указывал Белобородов — 15 млн рублей», — заявлял Фоканов суду.

За возможность заработать на этом проекте строитель, по его словам, обязался возвести Белобородову гараж в Белокурихе за счет средств предприятия «РемСтрой». «Он сказал мне: сделаешь контракт — отработаешь на Белокурихе», — сообщил Фоканов.

Что интересовало адвокатов

Когда Фоканова начала допрашивать сторона защиты Белобородова, выяснилось, что аукцион на реконструкцию здания на Чкалова с первого раза не состоялся. «Со второго раза мы подкорректировали документы и прошли», — заявил свидетель.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Кроме того, фирма Фоканова понесла дополнительные затраты при работе на объекте. Так, здании пришлось заново ставить перегородки, потому что оно было разморожено. А при благоустройстве территории пришлось вывезти много грунта: понадобилось больше десятка 20-тонных грузовиков.

Также стало известно, что помимо Белобородова и его заместителя ход работ по обоим контрактам контролировали представители Ростехнадзора. На вопрос адвоката, может ли один человек существенно повлиять на ход аукциона и работ по проекту, Фоканов ответил: «Только президент, наверное».

«Вот вы затратили меньше средств, получили прибыль. Вы считаете что похитили таким образом эти деньги?», — спросил адвокат Виктор Чумаков. «Никоим образом», — заявил Фоканов.

Тогда представитель прокуратуры стала спрашивать, почему свидетель признал вину в пособничестве, в растрате и внес на депозит СКР в рамках досудебного соглашения 10 млн рублей. После переговоров со своим адвокатом Фоканов заявил: «Это просто мое мнение, я не подкован юридически».

Золотые часы от Карлина

Получив право задавать вопросы, Алексей Белобородов спросил у свидетеля: «Кто из руководства края приезжал на объект?». «По завершению работ приезжали Карлин и Притупов. Губернатор сказал, что сделано достойно. Мне дали почетную грамоту и золотые наручные часы», — рассказал Фоканов.

Здание Минприроды на ул. Чкалова , 230. Анна Зайкова , altapress.ru

«Какова была цель замены мрамора на травертин?», — спросил после этого Белобородов. «Сделать лучше и не выйти за пределы сметной стоимости», — ответил Фоканов.

«Был ли у нас такой разговор, что я тебе отдаю контракт, а ты мне строишь гараж?», — задал вопрос Белобородов. При этом он смотрел на Фоканова со снисходительной улыбкой. Свидетель сначала заявил, что не помнит точных обстоятельств, а затем вовсе отказался отвечать на этот вопрос.

Расхождения в показаниях

У защиты Белобородова было множество вопросов к показаниям Фоканова, которые имеются в деле. Там свидетель более уверенно обличал бывшего управделами правительства? говорил о фиктивных документах, использовании служебного положения, «ранее задуманных действиях и договоренностях».

«В ваших показаниях содержится ссылка на ст. 8 Конституции РФ. Вы знаете ее содержание?», — спросил адвокат Виктор Чумаков. «Нет», — ответил Фоканов. «Как тогда это оказалось в ваших показаниях?», — удивился адвокат. «Не знаю, наверное, следователь внес», — предположил свидетель.

В показаниях Фоканова были ссылки и на другие законы, но об этом защитнику не дали задать вопросы. «Я имею право выяснять источники информированности свидетеля. Если он не может их назвать, то такие показания считаются недопустимыми. Снятие моих вопросов нарушает право на защиту моего доверителя», — заявил адвокат.

Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой. Анна Зайкова , altapress.ru

К концу заседания Фоканов все чаще обращался за «согласованием позиции» к своему адвокату перед тем, как отвечать на вопросы защиты. Адвокаты отметили, что в письменных показаниях содержится намного больше информации, чем свидетель смог рассказать устно за два заседания.

«Откуда у вас информация о действиях сотрудников управления делами правительства?», — спросил Виктор Чумаков. «От следователя», — заявил Фоканов. На несколько аналогичных вопросов он дал такой же ответ. В ходе процесса защита намекнула, что показания этого свидетеля во многом копируют обвинительное заключение.

«У меня было мое обвинение на руках, на основании которого я и давал показания. Я был связан судебным соглашением», — сообщил суду строитель. У защиты осталась масса вопросов к Фоканову по поводу его показаний. Суд решил продолжить его допрос на следующем заседании.