«Он мой товарищ»: главный свидетель обвинения по делу экс-управделами Карлина дал показания

7 февраля на судебном заседании по делу Алексея Белобородова допросили директора строительной компании «РемСтрой» Евгения Фоканова. Следствие считает его взяткодателем. Он фактически сознался суду в том, что построил гараж в Белокурихе для Белобородова в обмен на заключение госконтракта.

Наплыв слушателей

На заседание Евгений Фоканов пришел со своим адвокатом Александром Подъяпольским. Помимо них на процессе пожелали присутствовать пять слушателей, среди которых оказался директор компании «Строй-Инвест» Валид Газиев.

В ходе допроса они периодически что-то обсуждали, смеялись и жестикулировали друг с другом и Алексеем Белобородовым — он тоже отвечал жестами. Но большую часть заседания подсудимый что-то писал в блокноте.

Перед допросом судья попросила свидетеля охарактеризовать его отношение к Алексею Белобородову. Евгений Фоканов заявил, что они знакомы более 10 лет и были приятелями. «Он мой товарищ, личной неприязни к нему я не испытываю», — сказал строитель.

Первой к допросу приступила сторона обвинения. Именно прокуратура ходатайствовала о вызове Фоканова — изначально он не являлся свидетелем по данному делу. Он принес с собой копию протокола своего же допроса и периодически сверялся с ней, давая показания.

Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова , altapress.ru

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ), Евгения Фоканова — в пособничестве в совершении растраты в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Судя по всему, он избежал обвинения в даче взятки, поскольку сотрудничал со следствием.

Два контракта на 95 млн рублей

Компания «РемСтрой», которой руководит Фоканов, выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора).

Оба контракта компания «РемСтрой» получила по результатам аукционов и условия по ним выполнила в полном объеме. Реконструкция здания, по словам Фоканова, обошлась «ориентировочно в 79,5 млн рублей», строительство гаража и благоустройство территории «примерно в 14−15 млн рублей».

В ходе выполнения работ в проектно-сметную документацию вносили изменения. Так, по желанию заказчика (Алексея Белобородова) стены в здании решили облицовывать не мрамором, как планировалось изначально, а полированными плитами из камня травертина, как в здании администрации края на пр. Ленина, 59.

Здание Минприроды на ул. Чкалова , 230. altapress.ru Здание Минприроды на ул. Чкалова , 230. altapress.ru

В результате, согласно экспертизе, которую провели по заказу СКР, стоимость работ по облицовке выросла. Однако, по словам Евгения Фоканова, общая сумма контракта при этом не увеличилась: издержки перекрыли за счет резерва, который должен был пойти на зарплату.

Представитель прокуратуры очень долго выяснял, как Фоканову удалось не превысить общую проектно-сметную стоимость. Одна из слушательниц попыталась подсказать свидетелю, и тут же получила замечание от судьи. В итоге при помощи своего адвоката свидетель справился с ответом.

По словам Фоканова, выполнить работы по благоустройству прилегающей территории здания на Чкалова и построить гараж и забор Алексей Белобородов сначала предложил ему в устной форме лично.

Евгений Фоканов,

директор компании «РемСтрой»:

Он просчитал примерную стоимость работ, нам нужно было уложиться в эту сумму. Мои инженеры составили смету сначала на 11 млн рублей. Я дал указание поднять стоимость забора и ворот, чтобы общая сумма была близка к той, которую указывал Белобородов — 15 млн рублей. У нас была договоренность: за этот контракт я ему построю гараж в Белокурихе за счет средств предприятия «РемСтрой».

Также, по словам свидетеля, Алексей Белобородов давал указания, чтобы смету согласовали как можно быстрее. Причины спешки Фоканов пояснить не смог.

Что за гараж построили Белобородову

Двухэтажный гараж с мансардной крышей для семьи Алексея Белобородова компания Евгения Фоканова возводила в 2016 году в Белокурихе. По документам этот объект принадлежит бывшей супруге экс-управделами губернатора.

Здание, по словам Фоканова, заняло около 8 метров в длину и 6−7 м высоту. В общую стоимость работ (около 3,5 млн рублей) вошли также внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

Коттедж Алексея Белобородова в Белокурихе. altapress.ru

Евгений Фоканов,

директор компании «РемСтрой»:

Объект вышел дороже, чем было оговорено изначально. Поэтому Татьяна Белобородова внесла в кассу компании порядка 1 миллиона рублей. С ней же позднее был подписан акт выполненных работ.

В 2017 году, утверждает Фоканов, Алексей Белобородов обратился к нему с просьбой привести в соответствие бухгалтерскую отчетность по данному объекту. Документы получала Татьяна Белобородова. Не все из них, по словам свидетеля, соответствовали действительности.

Допрос Евгения Фоканова продолжат 27 февраля.