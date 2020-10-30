Алтайского подростка застрелили в Татарстане за нападение на полицейский участок и угрозы «всех убить»

В Республике Татарстан застрелили 16-летнего подростка, который нанес несколько ножевых ранений полицейскому, сообщает региональное МВД.

Нападение на полицейский участок произошло ночью 30 октября в Кукморском районе Татарстана. Один из сотрудников во время парковки служебного автомобиля заметил возгорание на земле и осколки стекла.

Неизвестный через ограду бросил в сторону парковки еще одну бутылку с горючей смесью, после чего убежал.

«Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить, молодой человек не реагировал. При задержании нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений», — рассказали в ведомстве.

Тогда, «учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение», применили табельное оружие. В результате парень 2004 года рождения скончался на месте.

Полицейского с колото-резаными ранами госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. В произошедшем разбирается лично глава республиканского МВД Артем Хохорин.

Силуэт. Нож. Убийца СС0

Как пишет местное издание «БИЗНЕС Online», 16-летний подросток — уроженец Алтайского края. До переезда в Татарстан он учился в мусульманской школе в Башкортостане.

По словам информированного собеседника, парень использовал четыре «коктейля Молотова» и еще пять нашли в его рюкзаке. Когда кидал бутылки, выкрикивал: «Аллах акбар, я вас всех убью!»

«Всего полицейские 12 раз выстрелили в сторону подростка, 6 пуль попали в юношу. От полученных ранений он скончался до приезда медиков», — уточняет издание.

Также со ссылкой на источник сообщает, что подросток жил с матерью и отчимом, которого осудили на 14 лет за террористической акт в 1999 году — взрыв трех магистральных газопроводов «Уренгой — Помары — Ужгород». Однако в МВД не подтвердили информацию о семье юноши.

Республиканский СК квалифицировал произошедшее как теракт: «Возбуждено уголовное дело <…> покушение на террористический акт, а также по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщали про группу подростков, которые готовили теракты в школах и испытывали «бомбы» на животных.