Подростки готовили теракты в школах Керчи и испытывали «бомбы» на животных

В Керчи задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения, которые готовили нападения на образовательные учреждения, сообщает « Интерфакс ».

В ФСБ отметили, что по адресам проживания задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

«Пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи, являющихся последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что испытания пробных взрывных устройств подростки проводили на животных.

«Котов убивали», — рассказал парень на видео.

Примечательно, что в ноябре 2018 года с одним из задержанных проводились профилактические беседы после того, как в соцсетях он одобрил совершенное Росляковым преступление. Но, как сообщили в ЦОС, в дальнейшем он вступил в сообщество неонацистов.

Подростки также администрировали в соцсетях «группы смерти», в которых склоняли пользователей к совершению преступлений. Так, в Курганской области допросили подростка 2004 года рождения, который знал о подготовке терактов в Крыму.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами.