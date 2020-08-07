Алтайскому делу о «вкладчиках в погонах» дали ход и присмотр ФСБ

Барнаульская полиция продлила следствие по делу с несколькими эпизодами особо крупного мошенничества, организованного по схеме финансовой пирамиды. С заявлениями обратились более 30 человек. По состоянию на 6 августа, «героиня» этой истории — 29-летняя Екатерина Бердникова — следователями допрошена не была. При этом, у нее была помощница — еще одна Екатерина, 22 лет от роду, уверены пострадавшие.

Схему преступления и подробные основания следственных органов для возбуждения дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ altapress.ru опубликовал 3 августа.

После придания ситуации огласке официальных заявлений ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники которого, кстати, тоже вошли в число пострадавших, пока не последовало.

Неофициально источник в полиции, знакомый с ходом следствия, подтвердил, что в совершении особо крупного мошенничества подозревается жительница Барнаула 1990 года рождения.

Сама Екатерина Бердникова, кстати, бывшая сотрудница Железнодорожного отдела полиции Барнаула, обещала дать комментарий редакции 3 августа. Но этого не произошло — девушка сослалась на плохое самочувствие и от общения отказалась.

При этом Бердинкова сначала переименовала свою страничку в «Вконтакте», став «Алевтиной Петровой», а затем вообще закрыла этот аккаунт.

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян. Анна Зайкова , altapress.ru

«Все решу по звонку»

Интересно, что в общении с гражданами, у которых Екатерина Бердникова брала деньги под расписки, она заняла довольно агрессивную позицию. Об этом, например, свидетельствует аудиозапись, имеющаяся в распоряжении altapress.ru.

На записи девушка говорит собеседнику, что он сам легко станет фигурантом «другого дела», а затем утверждает, что может сделать это «все по одному звонку».

Как рассказал один из «вкладчиков» финансовой пирамиды, некоторым своим кредиторам Бердникова якобы прямо заявляет о своей безнаказанности, ссылаясь, в частности, на наличие у нее двух малолетних детей и возможное появление третьего.

Добавим, что следователю по этому делу должна была поступить информация о возможной активной помощнице Бердниковой — 22-летней жительнице Барнаула Екатерине Т. Через банковскую карту именно этой особы могли осуществляться денежные переводы в интересах организатора криминальной схемы.

По имеющейся информации, Екатерине Т. уже поступило предложение самой явиться к следователям и дать показания. Ее реакция не известна.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

ФСБ и банки уже в курсе

По данным редакции, число потерпевших в этом уголовном деле, включая сотрудников полиции и компании РЖД, может превысить 100 человек. Заявления в правоохранительные органы подали более 30 потерпевших. Сама Екатерина Бердинкова со следователем, по информации на 6 августа, так и не пообщалась.

О развитии ситуации проинформировано руководство УФСБ по Алтайскому краю, топ-менеджмент филиалов трех федеральных банков, сотрудники которых фигурируют в материалах предварительного следствия, а также первые лица Западно-Сибирской железной дороги.

Добавим, что в перспективе есть небольшая, но вероятность передачи уголовного дела в Следственный комитет. Это может произойти по инициативе прокуратуры.