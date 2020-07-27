Алтайскую пенсионерку лишили «всех сбережений» в размере 170 рублей

Инцидент произошел в селе Шелаболиха. В один из домов пришла женщина и начала требовать от 83-летней хозяйки деньги.
«Незваная гостья повалила пенсионерку на пол и стала угрожать убийством. Потерпевшая согласилась отдать свои средства. Нападавшая завладела 170 рублями», — рассказали в ведомстве.
Женщину не удовлетворили такие «несметные богатства» и она начала самостоятельно искать сбережения, разбрасывая вещи. Однако не нашла у пожилой женщины ни рублей, ни ценностей.
Нападавшая ушла, предварительно повредив телефон и подперев дверь, чтобы пенсионерка не обратилась в полицию, но она смогла выбраться.
Полицейские возбудили уголовное дело и задержали женщину 1984 года рождения, теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее житель Барнаула в поисках денег на выпивку повалил на асфальт бабушку.