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Происшествия

Алтайскую пенсионерку лишили «всех сбережений» в размере 170 рублей

В Алтайском крае женщине грозит до 7 лет лишения свободы за нападение на пенсионерку и грабеж, сообщает региональное МВД.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Инцидент произошел в селе Шелаболиха. В один из домов пришла женщина и начала требовать от 83-летней хозяйки деньги.

«Незваная гостья повалила пенсионерку на пол и стала угрожать убийством. Потерпевшая согласилась отдать свои средства. Нападавшая завладела 170 рублями», — рассказали в ведомстве.

Женщину не удовлетворили такие «несметные богатства» и она начала самостоятельно искать сбережения, разбрасывая вещи. Однако не нашла у пожилой женщины ни рублей, ни ценностей.

Нападавшая ушла, предварительно повредив телефон и подперев дверь, чтобы пенсионерка не обратилась в полицию, но она смогла выбраться.

Полицейские возбудили уголовное дело и задержали женщину 1984 года рождения, теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее житель Барнаула в поисках денег на выпивку повалил на асфальт бабушку.

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