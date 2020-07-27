Барнаулец в поисках денег на выпивку повалил на асфальт бабушку

В полицию обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась из почтового отделения к себе домой.

«При себе у потерпевшей была сумка, в которой находились телефон, документы и кошелек с денежными средствами в размере более 7000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщина, проходя мимо одного из домов, почувствовала, как кто-то схватился за сумку и попытался ее вырвать.

Далее молодой человек толкнул ее на асфальт, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Женщина назвала приметы злоумышленника. Правоохранители задержали 27-летнего барнаульца — сумку он выбросил в мусорный бак, а деньги потратил на алкоголь.

Женщине вернули документы и сотовый телефон. Возбудили дело по факту грабежа, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее гуляющий с котиком житель Алтая задержал напавшего на пенсионерку злодея.