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Происшествия

Барнаулец в поисках денег на выпивку повалил на асфальт бабушку

Алтайские полицейские задержали молодого человека, вырвавшего сумку из рук пожилой женщины, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

В полицию обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась из почтового отделения к себе домой.

«При себе у потерпевшей была сумка, в которой находились телефон, документы и кошелек с денежными средствами в размере более 7000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщина, проходя мимо одного из домов, почувствовала, как кто-то схватился за сумку и попытался ее вырвать.

Далее молодой человек толкнул ее на асфальт, а сам скрылся в неизвестном направлении.

Женщина назвала приметы злоумышленника. Правоохранители задержали 27-летнего барнаульца — сумку он выбросил в мусорный бак, а деньги потратил на алкоголь.

Женщине вернули документы и сотовый телефон. Возбудили дело по факту грабежа, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее гуляющий с котиком житель Алтая задержал напавшего на пенсионерку злодея.

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