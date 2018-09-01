При взрыве в кафе Донецка погибли два человека

«В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Вторым погибшим стал телохранитель Александра Захарченко.
Ранее сообщалось, что лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.