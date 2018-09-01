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При взрыве в кафе Донецка погибли два человека

Два человека, включая главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке, пишет РИА Новости.

Донецк.
Донецк.
gorod-donetsk.com

«В результате взрыва погибли два человека. Пострадавших пять человек от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек. Анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Вторым погибшим стал телохранитель Александра Захарченко.

Ранее сообщалось, что лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

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