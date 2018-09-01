В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

По словам Казакова, скоро ДНР сможет назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры.
И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные по делу о взрыве в Донецке признали причастность украинской стороны к произошедшему, передает «Интерфакс».
Так сейчас выглядит место гибели главы непризнанной ДНР #Захарченко в Донецке. #Donetsk pic.twitter.com/Nr31FTrCDB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 сентября 2018 г.
Ранее altapress.ru сообщал, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Во время взрыва он находился в ресторане «Сепар». Врио главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.