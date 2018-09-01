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В ДНР рассказали, кто организовал убийство Захарченко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на советника лидера ДНР Александра Казакова.

Глава ДНР Александр Захарченко.
Глава ДНР Александр Захарченко.
dnr-online.ru

По словам Казакова, скоро ДНР сможет назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры.

И.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные по делу о взрыве в Донецке признали причастность украинской стороны к произошедшему, передает «Интерфакс».

Ранее altapress.ru сообщал, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Во время взрыва он находился в ресторане «Сепар». Врио главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

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