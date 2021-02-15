Амурчанин захватил в заложники жену и троих детей после Дня святого Валентина

В Амурской области мужчина погиб через пару часов после захвата в заложники собственной семьи, сообщает региональный СК.

Инцидент с захватом заложников произошел ночью 15 февраля в амурском городе Зее.

«Мужчина под угрозой применения огнестрельного оружия более двух часов удерживал в жилом помещении свою супругу и троих своих детей», — рассказали в ведомстве.

После 33-летний мужчина «свел счеты с жизнью». Его супруга и несовершеннолетние дети не пострадали.

В СК отметили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбудили уголовное дело по факту «незаконного лишения свободы с применением оружия». Выясняют все обстоятельства.

Ранее житель Петербурга тоже взял в заложники собственных детей, но после решил сдаться полиции.