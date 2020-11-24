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24 ноября
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Происшествия

Житель Петербурга, взявший в заложники собственных детей, сдался полиции

Петербуржец Денис Бельтюков, который 24 ноября в районе Колпино захватил в заложники шестерых своих детей, сдался правоохранителям, сообщает ТАСС.

Задержание. Наручники.
Задержание. Наручники.
СС0

«После переговоров с сотрудниками правоохранительных органов сдался. Пострадавших нет», — рассказал представитель регионального главка МВД России.

По имеющимся данным, из квартиры, где произошел этот инцидент, медики вывели шестерых детей. Двоих из них вынесли на руках. Злоумышленник задержан.

«Дети не пострадали, в данный момент им оказывается медицинская помощь. Работает следственная оперативная группа, делают осмотр места происшествия и, соответственно, фиксируют все, что было за сегодняшний день», — рассказал замначальника полиции ОМВД России по Колпинскому району Николай Иванов.

Напомним, инцидент произошел днем 24 ноября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что муж выгнал ее из квартиры, заперся внутри и удерживает шестерых детей.

Мужчина был вооружен топором и на момент происшествия находился в состоянии опьянения.

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