Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Военно-транспортный самолет Ан-26 перестал выходить на связь под Хабаровском во время технического полета. На поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями, пишут РИА Новости .

Самолет пропал в 38 км от Хабаровска, предположительно, в районе Большехехцирского заповедника.

На борту шесть членов экипажа. Они вылетели на проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов.

К поиску воздушного судна привлекли также наземные группы с техникой высокой проходимости — всего более 40 человек.

В Большехехцирском заповеднике уже выясняют, на их ли территории упал самолет.

«Мы тоже не обладаем какой-то конкретной информацией, но наши сотрудники заповедника, госинспекторы, вплоть до руководства — все мобилизованы, опрашивают активно население близ села Бычиха», — сказала собеседница агентства.

Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».

13 сентября четыре человека погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области.