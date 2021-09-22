Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Самолет пропал в 38 км от Хабаровска, предположительно, в районе Большехехцирского заповедника.
На борту шесть членов экипажа. Они вылетели на проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов.
К поиску воздушного судна привлекли также наземные группы с техникой высокой проходимости — всего более 40 человек.
В Большехехцирском заповеднике уже выясняют, на их ли территории упал самолет.
«Мы тоже не обладаем какой-то конкретной информацией, но наши сотрудники заповедника, госинспекторы, вплоть до руководства — все мобилизованы, опрашивают активно население близ села Бычиха», — сказала собеседница агентства.
Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.
По предварительным данным, воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».
13 сентября четыре человека погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области.