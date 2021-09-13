«Четверо погибли, одна ушла домой». Что известно о падении самолета в Иркутской области

4 Сколько пострадавших?

Несколько пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Их извлекли из корпуса самолета и доставили в больницу.

«В стационаре 11 человек: трое тяжелых в реанимации, у троих легкие степени тяжести, остальные средние, одна ушла домой», — уточняет ТАСС со ссылкой на источник.

Погибли 2 члена экипажа и 2 пассажира, добавляет издание.