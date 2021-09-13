«Четверо погибли, одна ушла домой». Что известно о падении самолета в Иркутской области

Двухмоторный самолет L-410 авиакомпании «СиЛА» жестко приземлился в тайге, в нескольких километрах от села Казачинское (Иркутская область) 12 сентября.
Транспортное средство упало, повторно заходя на посадку. По данным оперштаба, причиной ЧП стал отказ техники.
В самолете находились 2 члена экипажа и 14 пассажиров, сообщает РИА Новости. Детей в салоне не было.
Несколько пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Их извлекли из корпуса самолета и доставили в больницу.
«В стационаре 11 человек: трое тяжелых в реанимации, у троих легкие степени тяжести, остальные средние, одна ушла домой», — уточняет ТАСС со ссылкой на источник.
Погибли 2 члена экипажа и 2 пассажира, добавляет издание.
В МЧС отметили, что на месте ЧП задействовали примерно 70 человек и 20 единиц техники.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения судна.