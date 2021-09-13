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Происшествия

«Четверо погибли, одна ушла домой». Что известно о падении самолета в Иркутской области

В Иркутской области упал двухмоторный самолет L-410. Рассказываем, в чем причины происшествия и сколько людей пострадало.

В Иркутской области упал самолет.
В Иркутской области упал самолет.
38.mchs.gov.ru
1 Что произошло?

Двухмоторный самолет L-410 авиакомпании «СиЛА» жестко приземлился в тайге, в нескольких километрах от села Казачинское (Иркутская область) 12 сентября.

2 В чем причина аварии?

Транспортное средство упало, повторно заходя на посадку. По данным оперштаба, причиной ЧП стал отказ техники.

В Иркутской области упал самолет.
В Иркутской области упал самолет.
38.mchs.gov.ru
3 Сколько человек находились на борту?

В самолете находились 2 члена экипажа и 14 пассажиров, сообщает РИА Новости. Детей в салоне не было.

4 Сколько пострадавших?

Несколько пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Их извлекли из корпуса самолета и доставили в больницу.

«В стационаре 11 человек: трое тяжелых в реанимации, у троих легкие степени тяжести, остальные средние, одна ушла домой», — уточняет ТАСС со ссылкой на источник.

Погибли 2 члена экипажа и 2 пассажира, добавляет издание.

В Иркутской области упал самолет.
В Иркутской области упал самолет.
38.mchs.gov.ru
5 Кто работает на месте аварии?

В МЧС отметили, что на месте ЧП задействовали примерно 70 человек и 20 единиц техники.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения судна.

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