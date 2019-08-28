Адвокат раскрыл подробности «пляжного секса» под Анапой

Адвокат одного из экс-полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки по пляжному волейболу, Юрий Гапеев рассказал версию произошедшего со слов своего подзащитного, пишет « Московский комсомолец ». Происшествие случилось на пляже в Витязево под Анапой.

«Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт», — сказал собеседник издания.

По его словам, девушка подтверждает, что секс был, но говорит, что изнасилования не было. «Меня не насиловали, мне предложили, я дала согласие», — так пересказывает защитник слова спортсменки.

Спортсменка играла в одной из команд в финале России по пляжному волейболу, сообщает Vse42.Ru.

Что произошло

Полицейские в ту ночь (26 августа) обходили подконтрольную территорию.

«На безлюдной территории пляжной зоны, в беседке, <…>, заметили, что имеет место происходить сексуальный контакт. Подошли к парочке. <…> Сотрудники полиции обратились к паре: „Что здесь происходит?“. Неожиданно девушка побежала. Может быть, испугалась. <…> Один из полицейских сразу остановил молодого человека. Девушка же успела отбежать метров двадцать, потом упала, выронила мобильный телефон. <…> Спортсменка сразу стала объяснять, что она чемпионка мира по пляжному волейболу, призер Олимпийских игр. Говорила, что имеет сексуальные отношения с парнем, с которым ее застукали, но при этом отказалась называть его имя. Пояснила, что она не хочет, чтобы об этом знали родители. <…> По ее словам, мужчина якобы является членом волейбольной команды сборной России. <…> Сотрудники полиции вошли в ее ситуацию, сказали, что общественный порядок не нарушен, потому что пара занималась сексом вдалеке от людных мест. Более того, они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили», — сказал Гапеев.

По словам экс-полицейских, девушка была «под два метра ростом» и выглядела на 25−26 лет. «К тому же ночью не было возможности внимательно ее разглядеть», — пояснил адвокат.

Полиция. mvd.ru

Смеялась и танцевала

Он также утверждает, что после общения с правоохранителями девушка в компании молодого человека отправилась в ресторан.

«У нас есть видеозаписи из того заведения. Камеры зафиксировали, как в 4 часа утра девушка смеялась и танцевала», — сказал представитель бывшего сержанта.

Тайна следствия

Адвокат отдельно отметил, что после того, как волейболистка подала заявление, от занимаемой должности отстранены начальник отдела полиции, командир батальона в Анапе и в Краснодаре. Также, по словам Гапеева, поставлен вопрос об увольнении командира взвода, пишет znak.com.

В Федерации волейбола РФ ситуацию журналистам комментировать отказались, сославшись на тайну следствия.

Принудили

Согласно информации, опубликованной на одном из местных интернет-ресурсов, в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой полицейские застали на пляже девушку и молодого человека.

В сообщении говорилось, что молодого человека отпустили, а девушку блюстители порядка стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних и принудили к сексу с ними.

«По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. Девушка согласилась на требования фигурантов», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней») в отношении сотрудников полиции Анапы.

Накануне пресс-служба администрации Апапы сообщила об увольнении и помещении полицейских в СИЗО.

Впоследствии"Медиазона" обратила внимание, что слова об аресте из пресс-релиза исчезли.