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Антимонопольщики изучают жалобы в связи с ростом цен на ковид-анализы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучает жалобы в связи с ростом цен на анализы, связанные с выявлением коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19.
Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19.
Лаборатория «Гемотест».

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости проконтролировать ситуацию с ценами на эти услуги, пишет «Росбалт». По ее словам, коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить.

С 14 по 20 июня количество заказов на ПЦР-тесты на коронавирус в лабораториях и на дому в некоторых компаниях выросло на 25−100%, пишет «Коммерсантъ».

Также увеличилось число исследований на наличие антител. Рост заказов на них в некоторых лабораториях достиг 170%.

Конкретные размеры выручки компании не называют, ограничиваясь показателями роста количества заказов.

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