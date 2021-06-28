Антимонопольщики изучают жалобы в связи с ростом цен на ковид-анализы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ изучает жалобы в связи с ростом цен на анализы, связанные с выявлением коронавируса, сообщает « Интерфакс ».

«В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости проконтролировать ситуацию с ценами на эти услуги, пишет «Росбалт». По ее словам, коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить.

С 14 по 20 июня количество заказов на ПЦР-тесты на коронавирус в лабораториях и на дому в некоторых компаниях выросло на 25−100%, пишет «Коммерсантъ».

Также увеличилось число исследований на наличие антител. Рост заказов на них в некоторых лабораториях достиг 170%.

Конкретные размеры выручки компании не называют, ограничиваясь показателями роста количества заказов.