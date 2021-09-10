Арбузом насмерть отравились бабушка и внучка в Москве, матери девочки удалось выжить

Купленный в магазине арбуз семья употребила после ужина, а после всех госпитализировали в больницу.
«Скончалась женщина и несовершеннолетний ребенок», — рассказали в ведомстве.
Следователи уже посетили больницу, сейчас выясняют все обстоятельства. Дело возбудили по признакам «оказания услуг, повлекших по неосторожности смерть человека».
Как уточняет московская прокуратура, инцидент произошел 9 сентября. В больницу попали три члена семьи — 15-летняя девочка, ее мать и бабушка.
«Здоровье матери удалось стабилизировать. Вся семья кроме отца ела арбуз, купленный в магазине», — отметили в ведомстве.
Магазин известен — он принадлежит крупной торговой сети, представленной и в Алтайском крае. Как сообщает LIFE, уже закрыли точку, где семья купила арбуз.
Ранее российский врач рассказал, сколько за день можно съесть арбузов, чтобы не умереть.