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Здоровье

Врач рассказал, сколько за день можно съесть арбузов, чтобы не умереть

Бахчевые культуры отличаются большим содержанием сахаров и жидкости, поэтому они противопоказаны людям с сахарным диабетом, пишет Nation News.

Арбузы
Арбузы
СС0

Кроме того, как отметил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, арбузы следует обходить стороной и людям, испытывающим проблемы с обменом веществ.

Врач пояснил, что употребление арбузов в большом количестве разбалансирует обмен веществ из-за резкого повышения уровня сахара в крови, что приводит к артериальной гипертонии.

«Большой группе людей не следует есть арбузы в большом количестве — это люди старше 50−60 лет, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом, недостаточностью кровообращения и почечными заболеваниями», — перечислил Гинзбург противопоказания для поедания ягодки.

Он также подчеркнул, что избыток получаемой жидкости противопоказан людям, у которых нарушен водно-солевой обмен.

Арбуз. Девушка
Арбуз. Девушка
СС0

Не рекомендуется злоупотреблять арбузом также людям, которые имеют склонности к отекам. Не стоит переедать его и детям.

«Мы едим их по многу и, получается, что этот раствор сахара оказывается быстро усваиваемым, быстро поступающим в организм, а это считается плохо, потому что резкое повышение уровня сахаров в крови, не обязательно только глюкозы, но и фруктозы, вызывает провоспалительный эффект», — пояснил Гинзбург.

Он отметил, что кусок арбуза весом 100−150 грамм будет безопасным для большинства людей, а вот молодым и здоровым можно съесть 1 килограмм.

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