Главный кардиолог Алтайского края рассказала, почему люди умирают внезапно и когда сердце требует бежать к врачу

Если сердце уже начало давать сбои, то отныне и навсегда человек оказывается привязанным к врачам и лекарствам. Вылечиться не получится, но можно существенно продлить жизнь. Главный внештатный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина рассказала, что такое «время-миокард», почему нужно приседать по утрам и как устроена служба помощи сердечникам в регионе.

Жаба давит

— Как чаще всего развиваются заболевания сердца?

— Большая часть сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена процессами атеросклероза — образованием бляшек в просвете сосудов. Кровоток ухудшается, самому сердцу питания становится меньше, и оно хуже работает.

Атеросклероз коронарных артерий ведет к развитию ишемической болезни сердца. Она, в свою очередь, проявляется в разных ипостасях. Это может быть внезапная сердечная смерть. Человек погибает сразу же, без каких-либо клинических проявлений. Только на вскрытии мы можем увидеть, что это было первое (и последнее) проявление ишемической болезни. Бывают экстренные ситуации — инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия.

При этом есть и постепенно развивающиеся формы. Например, стенокардия напряжения, которая возникает при физической нагрузке.

Анна Ефремушкина , главный внештатный кардиолог Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

В таких случаях человек не может подняться выше двух пролетов лестницы без боли или дискомфорта в грудной клетке, одышки. Многие начинают задыхаться утром, начиная самые обыденные дела — умывание, завтрак и т. д. Чаще всего это так называемая грудная жаба — человек показывает характерный жест, будто ему сдавливает горло и грудь. Боль появляется не всегда в области сердца, она может отдавать в челюсть или левую руку. Клинические проявления могут маскироваться.

— И как определить , что проблемы именно с сердцем?

— Непросто. Вначале мы опрашиваем пациента: выясняем жалобы, историю развития болезни, наследственность. Сегодня есть шкалы клинической вероятности ишемической болезни сердца. Это позволяет заподозрить заболевание и далее обследовать пациента.

Есть четкий алгоритм. Сначала мы должны увидеть изменения на ЭКГ. Далее тест толерантности к физической нагрузке: обычно это велотренажер и параллельное ЭКГ. Эхокардиография — ультразвуковое исследование, здесь мы можем посмотреть изменения в строении сердца, его сократительную способность.

Сердце. unsplash.com

Есть КТ, которая позволяет посмотреть уровень коронарного кальция, наличие атеросклеротических бляшек. И далее «золотой стандарт» диагностики — коронароангиография. Это инвазивная методика, наиболее точный способ увидеть локализацию и объем бляшек — как они перекрывают просвет сосудов.

— Что происходит при инфаркте миокарда?

— Коронарная артерия закупоривается тромбом. Чаще всего полностью, и тогда развивается крупноочаговый инфаркт. Или в артерии остается небольшой кровоток, но область сердца, которую она снабжает, страдает от нехватки кислорода и, если вовремя не вмешаться, развивается некроз.

У нас есть понятие «время-миокард». Чем раньше пациент обращается к врачу, тем лучше. В первые 12 часов от начала заболевания мышцу сердца можно восстановить.

Кардиоцентр. Врачи Сергей Башлычев

Боль при инфаркте, как правило, сильная. Безболевые инфаркты — это редкость, но есть пациенты, которые не обращаются за помощью и ждут, когда само все пройдет, испытывая при этом нарастающий страх смерти.

Причем боль может быть как в области самого сердца, так и распространяться в руку, шею, в область желудка (симптомы схожи с язвенной болезнью), это зависит от локализации инфаркта. Раньше не было тестов на биологические маркеры, сейчас они позволяют в течение 1−3 часов определить наличие некроза мышцы сердца.

Цифра 25−27% жителей Алтайского края, перенесших инфаркт, умирают от повторного инфаркта миокарда в течение 5 лет. Важно адекватное лечение и своевременное наблюдение у доктора. В первые пять лет вероятность осложнений очень высока.

Модель сердца. СС0

Давление и холестерин

— Что может ускорить развитие сердечного заболевания?

— Помимо генотипа (совокупности наследственных задатков) у нас есть фенотип — результат взаимодействия генотипа и окружающей среды. Так что, если у человека плохая наследственность в плане сердечных заболеваний, это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда заболеешь. Надо снизить влияние всех негативных факторов.

Сегодня в качестве факторов риска рассматривают прежде всего уровень артериального давления. Чаще всего именно гипертония предшествует развитию ишемической болезни сердца. Она может сначала не проявляться клинически: поболела голова и перестала, повысилось давление и нормализовалось. Потом будет более значимая клиника и осложнения. Пациенты говорят: «Ой, мне теперь что, пожизненно препараты принимать? Я же к ним привыкну». Но иначе вам придется «привыкать» к гораздо более серьезным последствиям.

Сердце.Здоровье. открытые источники в интернете

Среди других факторов — высокий уровень общего холестерина и частота сердечных сокращений, пожилой возраст, избыточная масса тела, курение, отсутствие физической активности, ранняя менопауза у женщин, сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.

— Чем опасно высокое давление?

— Верхнее давление определяется работой сердца, эластичностью сердца и крупных сосудов; нижнее — это сопротивление в артериях. Если у пожилых людей большой разрыв (более 60) между верхним и нижним, мы говорим о повышенной жесткости стенки аорты, если нет других причин.

При высоком давлении сердце работает с большим напряжением и не только само от этого страдает, но и «подводит» другие органы-мишени — сосудистую стенку, головной мозг, почки.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

Нормой по-прежнему считается давление 120 на 80. Для пожилых людей норма чуть выше — должно быть хотя бы 130−139/70−79. Чрезмерное снижение артериального давления тоже плохо.

Факт По протоколу восстанавливать жизненно важные функции, проще говоря, «заводить» человеческое сердце медицинские работники должны в течение 30 минут. Считается, что дальше сердечно-легочная реанимация бесполезна.

Кто болеет чаще

— Статистика говорит о том , что мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Почему?

— Инфаркты у мужчин развиваются раньше. У женщин есть защита половыми гормонами — эстрогенами, они охраняют женское сердце от развития атеросклеротических заболеваний. Разница в развитии инфаркта у мужчин и женщин составляет 10−15 лет.

Кардиограмма. Таблетки. СС0

Ишемическая болезнь у мужчин чаще дебютирует именно с инфаркта миокарда, у женщин — со стенокардии. При этом после 65 лет риски женщин и мужчин сравниваются.

— Городские или сельские жители чаще болеют?

— В крае ведется регистр пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, в который внесено более 17 тыс. пациентов. Мы смотрели на возраст, пол, в том числе и на место проживания. Четких различий между городским и сельским населением мы не нашли, но зато выяснили, что селяне больше курят, например.

В сельских районах есть еще одна проблема: жители больше заняты тяжелым трудом, поэтому часто пропускают начало болезни. Такие пациенты достаются терапевтам и кардиологам с уже запущенными формами и букетом сопутствующих заболеваний.

Анна Ефремушкина , главный внештатный кардиолог Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

— Есть симптомы , при которых станет понятно , что пора бежать к кардиологу?

— Наши пациенты не бегут к кардиологу, а вызывают скорую помощь. Но определенно надо идти к врачу, даже если клинические проявления кратковременны: болевой синдром или дискомфорт в грудной клетке при нагрузке, потеря сознания, одышка, необъяснимые головокружения, повышение артериального давления, головная боль с тошнотой и рвотой, перебои в работе сердца.

В 40 лет абсолютно точно необходимо сходить хотя бы в кабинет профилактики. Нужно понимать, что в этом возрасте риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает и надо провериться.

Далеко не все заболевания сердца лечит кардиолог. Он поставит диагноз, назначит лечение, но на диспансерном наблюдении пациент будет находиться у терапевта — с той же артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью. Если человек перенес инфаркт миокарда, год он наблюдается у кардиолога, а потом у терапевта.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

Я многие годы работаю с терапевтами в городах и районах края. Это грамотные люди и разбираются в ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиологов всего 166 человек в крае, терапевтов значимо больше.

Цифра 231 электрокардиостимулятор установлен пациентам и 2284 ангиопластики коронарных сосудов провели в Алтайском крае за пять месяцев 2020 года.

Уснул и не проснулся

— Как быстро к сердечнику приезжает скорая помощь?

— По последним данным, в среднем за 13 минут в городе, 11 минут в районах края.

Арбуз. Сердце СС0

— В какой степени от скорой помощи зависит смертность населения?

— Напрямую. Быстрый приезд врача, оказание первичной медицинской помощи очень важно при всех неотложных состояниях. За пять месяцев 2020 года СМП доставила в больницы края более 90% пациентов с инфарктом миокарда в первые 12 часов. Кроме того, чаще стали проводить тромболизис (восстановление кровоснабжения в мышце сердца) прямо в машине скорой помощи.

— Почему человек умирает внезапно? Это судьба или есть какое-то научное объяснение?

— Термин «внезапная сердечная смерть» обычно определяется как неожиданная смерть либо в течение одного часа от начала симптома, либо в течение 24 часов после того, как человек был живым и без симптомов. Ежегодно внезапная смерть констатируется у 42−95 человек на 100 тыс. населения. У мужчин встречается чаще.

Анна Ефремушкина , главный внештатный кардиолог Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Примерно в 80% случаев внезапная смерть бывает на фоне уже имеющейся ишемии сердца. В других случаях это кардиомиопатии и так называемая первичная электрическая болезнь сердца, врожденные пороки сердца у молодых. В основном эта смерть случается из-за нарушения ритма.

Как я уже говорила, внезапная сердечная смерть может быть первым и последним проявлением ишемической болезни. Так что единственное, что мы можем сделать, чтобы ее предотвратить, — снижать факторы риска и лечить уже диагностированную ишемическую болезнь.

Кардионяня

— Что изменилось за последние годы в плане оказания помощи кардиологическим больным?

— Высокотехнологичная помощь стала доступнее, в том числе для сельского населения. Смертность от инфаркта ранее была 37−40%, сегодня снизилась до 30%. Если раньше пациент из села с инфарктом миокарда лечился в терапии ЦРБ, то сейчас ему оказывают помощь только в профильных учреждениях края.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

Мы четко знаем, куда везти пациента с теми или иными заболеваниями сердца. Это стало возможным с расширением консультативно-диагностического центра на базе кардиодиспансера и созданием единой диспетчерской службы скорой помощи. Круглосуточно кардиологи диспансера консультируют врачей края, расшифровывают ЭКГ из любой точки региона и принимают решение, какую надо оказать пациенту помощь и в каком медучреждении это нужно сделать. Это такая «кардионяня» для всего края.

Цифра 15−20 неотложных больных ежедневно госпитализируют в кардиодиспансер.

Если после инфаркта миокарда раньше пациент три недели лежал не вставая, то сейчас его лечат очень эффективно — вводят тромболитический препарат и затем ставят стент в кровеносный сосуд. Мышца сердца при этом остается живой, и человек довольно быстро восстанавливается. Сейчас до 98% таких пациентов выходят на работу.

В крае есть сеть межрайонных кардиологических отделений — в Рубцовске, Бийске, Славгороде, Алейске, Камне-на-Оби, Тальменке, Благовещенке. Кадры кардиологов пополняются постоянно, только в этом году выпускаются шесть ординаторов. Если у пациента серьезная патология и нет возможности его отправить в краевую клиническую больницу или кардиодиспансер, то он все равно находится под наблюдением специалистов-кардиологов.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

— Какие изменения есть в хирургии?

— В кардиохирургической службе отработаны технологии, позволяющие при сложных операциях снизить летальность, начиная с алгоритма обследования, заканчивая выбором способа хирургического лечения.

Наши врачи постоянно обмениваются опытом с ведущими кардиохирургическими центрами: Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Астраханью. Появились инновации — одномоментная пластика брахиоцефальных артерий и коронарное шунтирование. Втрое возросло количество операций на работающем сердце, внедрена технология биопсии миокарда.

Все это позволило снизить летальность после операций в сравнении с 2013 годом практически в три раза.

Первая операция на сердце в Алтайском крае , 1997 год. Олег Богданов

«Узелок» на память

— Кардиологические пациенты — люди ответственные? Принимают лекарства? Или отлегло от сердца — бросили?

— Не хочу никого кошмарить, но на самом деле ситуация такова, что если заболевание сердца у вас появилось, то оно уже никуда не уйдет, останется с вами до конца жизни. И во многом от вас зависит, появятся ли обострения и осложнения и вообще какой протяженности будет эта жизнь.

Даже если давление нормализовалось на фоне препаратов, гипертония никуда не делась. Без препаратов риск осложнений — инсультов, инфарктов — велик. Чудесного излечения сердечно-сосудистых заболеваний не бывает, потому что, как правило, они хронические.

Врач должен хорошо объяснить пациенту, что нужно продолжать лечение и хотя бы раз в полгода проходить диспансерное наблюдение. Иначе все наши труды будут напрасны.

Врач , больница. CC0

В этом смысле важно, что в крае больным после острого инфаркта миокарда выдают «кардиопакет». Пациент после лечения получает в больнице в буквальном смысле «узелочек» в среднем с пятью препаратами на месяц, дальше в течение года бесплатные лекарства ему выписывают в поликлинике по месту жительства.

В январе этого года вышло постановление Минздрава России, в котором упомянуты 23 препарата для пациентов после инсульта, транзиторной ишемической атаки, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, радиочастотной аблации нарушений ритма. За пять месяцев в крае выписано более 17 тыс. рецептов по этой льготе.

— Это дорогостоящие лекарства?

— В этом списке встречаются препараты по 3−4 тыс. рублей за стандарт.

Кардиоцентр. Врачи Сергей Башлычев

Факт Европейские рекомендации при лечении сердечно-сосудистых заболеваний (которым следуют и российские кардиологи) несколько отличаются от американских. В частности, это связано с различиями в структуре наций. Например, используемые в России базисные препараты для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности — так называемые ингибиторы АПФ — неэффективны у людей негроидной расы.

Больше движения

— Что делать , чтобы снизить риск заболеваний? Есть наиболее эффективные способы?

— Прежде всего должна быть адекватная физическая нагрузка. Минимум 150 минут в неделю до пота. Мы не говорим сейчас о подъеме штанги, это обычная утренняя зарядка: поприседайте, покрутите руками, понаклоняйте шею, покачайте пресс.

Ходьба наиболее эффективна, при любой возможности надо обходиться без автомобиля. Не обязательно проходить 10 тыс. шагов в день, хотя бы 6 тыс.

Полумарафон «Горный за бег». Фото предоставлено организатором забега

Для того чтобы сердце нормально работало, к нему должен быть приток крови от органов и тканей. Мышцы ног и крупные сосуды в них — это некая помпа, которая качает кровь. Если нет притока, нет и оттока. Чем меньше нагрузка, тем меньше работа мышцы сердца, и, как любая мышца, она становится дряблой.

— Как не переусердствовать на тренировках?

— У нас есть «золотая» формула частоты сердечных сокращений, которой необходимо достигнуть при умеренной физической нагрузке: отнимите от 220 свой возраст и умножьте на 75%.

Также во время такой нагрузки человек может говорить полными предложениями, не сбиваясь, хотя дыхание будет учащено.

Если у вас есть опасения, лучше предварительно провести пробу с физической нагрузкой у врача, который порекомендует объем упражнений.

Фитнес. Зарядка. Спорт. СС0

Причем физическая активность должна быть постоянной. Наверное, каждому, кто ходит в спортзал, знакомо чувство: когда перестаешь регулярно заниматься, сразу начинаешь «дряхлеть». Либо постоянная нагрузка, либо смысла в ней нет.

— В Сети довольно много рекомендаций по питанию , иногда противоположных. Есть ли чудодейственные продукты специально для сердца?

— Конечно, средиземноморская диета идеальна для сердца. Но можем ли мы каждый день есть именно оливковое масло? Фрукты в наших широтах тоже не всегда доступны. Зато есть овощи — свекла, морковь, капуста. Клетчатки должно быть много, до 400 граммов в сутки.

Могу сказать, что нет разницы между белым и черным хлебом в плане пользы для организма. А вот цельнозерновой, отрубной хлеб значимо лучше. Кроме того, нужно ограничение потребления соли до 5 граммов в сутки и рыба на столе один-два раза в неделю.

Яичница в форме сердца. vtemu.by.

Мы едим чрезмерно. У нас много переработанных продуктов с высоким содержанием соли, сахара, консервантов, мы любим покупать пельмени и сосиски. Это серьезный фактор риска для так называемых болезней накопления — сахарного диабета и атеросклероза. Они обусловлены дисбалансом между потреблением пищи и физической активностью.

В Европе недавно были опубликованы данные о пользе прерывистого голодания. Было установлено, что голодание приносит пользу при диабете, болезнях сердца, потере памяти, лишнем весе и даже предотвращает развитие рака.

Польза заключается не только в уменьшении калорий, но и в том, чтобы стимулировать организм переключаться между голоданием и едой. Так вот, между первым и последним приемом пищи в сутки должно проходить не менее 12 часов, в идеале 16−18 (это для продвинутых пользователей).

То есть если вы позавтракали в 6:30, поужинать можно в 18:30. И до следующего утра больше не должно быть приемов пищи, только вода. Днем вы можете питаться как обычно. Это довольно непросто, но уже через месяц вы почувствуете результат.

Медицина. Здоровье. Сердцебиение , кардиограмма. СС0

Специальный вопрос

— Почему , на ваш взгляд , сердечно-сосудистые заболевания лидируют в топе причин смертности населения?

— Сердечно-сосудистые заболевания слишком обширная область, в которую много что сливается. Не только у нас, но и во всем мире. И надо в каждом случае разбираться, чем еще болел пациент.

Вообще, когда человек умирает, его сердце останавливается. Так что, грубо говоря, почти все умирают «от сердца». Чтобы действительно назвать причину смерти, нужен посмертный диагноз, в котором доказано, что у человека было сердечно-сосудистое заболевание и именно от него он умер.

Кардиологам не понятно, почему человек умирает в возрасте 103 лет, например, а ему ставят диагноз «ишемическая болезнь сердца». Если бы она у него была, то давно бы привела к каким-то видимым осложнениям. Но у человека не было ни инфаркта, ни сердечной недостаточности. Просто его жизненная программа завершилась, сердце, как и другие органы и ткани, не может работать вечно.