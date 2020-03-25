Барнаульский врач-невролог рассказала, почему укус клеща может стоить человеку жизни

Клещи уже активизировались в Республике Алтай. Эти крошечные пауки заражают человека вирусами и бактериями, способными оставить серьезные и неизлечимые последствия. Врач-невролог диагностического центра, кандидат медицинских наук Екатерина Нечунаева рассказала, что происходит с организмом после укуса инфицированного клеща и почему важно быстро начать лечение.

Все ли клещи опасны

Не все клещи заразные. Это хорошая новость. Но ситуация осложняется тем, что один клещ может переносить несколько болезней сразу, например бореллиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно. По последним данным, большинство клещей содержат такую микст-инфекцию.

Кроме того, год от года увеличивается число инфицированных клещей и меняются их виды: если раньше говорили, что энцефалит переносят лишь клещи рода Ixodes (иксодовые), то сейчас замечены и другие.

Почему клещей становится больше

Как и у комаров, у клещей наиболее опасны самки. Самцы заражены тоже, то они менее прожорливы и присасываются ненадолго, максимум на полтора часа. Самки могут сидеть в человеке и несколько часов подряд, пока не будут обнаружены. Они всегда передают инфекцию всему своему потомству.

Осторожно! Клещи! Анна Зайкова , altapress.ru.

Когда опасны клещи

Традиционно бывает два пика клещевых укусов. Первый — с апреля до середины июня. Второй — июль — сентябрь. В это время мы можем заразиться не только от укуса, но и, например, выпив молоко животного, которого уже покусал инфицированный клещ. Чаще это козье молоко. Опасный продукт можно отличить по розоватому оттенку.

Клещи — только переносчики заразы. Болеют энцефалитом грызуны, дикие животные и домашний скот, который бывает на выпасе в лесах и степных полосах.

Каждый ли человек , укушенный клещом , заболевает

Не нужно сеять панику. Укус зараженного клеща не означает, что болезнь обязательно разовьется. Это зависит от многих факторов: от вирулентности инфекционного штамма (степени способности заражать организм), от времени присасывания (чем быстрее будет обнаружен и вытащен клещ, тем менее вероятность заражения), от иммунитета человека.

Клещ. СС0

Каковы разновидности клещевого энцефалита

Наиболее легкие — стертая, лихорадочная и менингеальная. В таких случаях не повреждается вещество головного мозга, заболевший человек быстро восстановится, и остаточных явлений не будет.

В тяжелых формах инфекция поражает серое вещество головного мозга или спинной мозг. Развивается неврологическая симптоматика: нарушения речи, памяти, парезы — снижение силы мыщц, гиперкинезы — непроизвольные движения мыщц.

Бывают эпилептические припадки. Иногда доходит до комы и вторичных инфекций.

Энцефалит может протекать двумя волнами — сначала человек заболевает легкой формой, затем выздоравливает, а потом снова болеет. Такой вариант наиболее легок. Однако бывает и молниеносная форма, когда укушенный клещом почти сразу впадает в кому.

Поиск клещей. 04.rospotrebnadzor.ru

Чем еще можно заболеть во время энцефалита?

Вторичная бактериальная инфекция подсоединяется, когда поврежден блуждающий нерв, связывающий органы головы, шеи, грудной и брюшной области с центральной нервной системой. Возникает слабость диафрагмы и недостаточность вентиляции легких, что ведет к пневмонии. Именно от нее чаще всего и умирают пациенты с клещевым энцефалитом.

Также может быть нарушена свертываемость крови. Летальность клещевого энцефалита высока — до 25%.

Сколько нужно лечиться от энцефалита

Лечение некоторых форм вместе с реабилитацией может занимать около двух лет. Многие пациенты не могут полностью восстановиться всю оставшуюся жизнь.

Иногда энцефалит переходит из острых форм в хронические: эпилепсия, атрофия мыщц и непроизвольные движения (так называемый неврологический дефицит) остаются с человеком навсегда.

Осторожно: злые клещи и собака! Михаил Хаустов

Что делать , чтобы не подцепить клеща

Человек должен обладать особенной гиперчувствительностью, чтобы обнаружить ползущего по коже клеща. Это почти невозможно. Слюна клеща обладает анальгезирующим эффектом, так что укус вы тоже, скорее всего, не почувствуете.

В категории риска — дети. Их чаще кусают в верхнюю часть туловища, шею, за ушами.

В лес нужно правильно одеваться, закрывая все тело. И не выходить за пределы тропы. Осматривать себя и друг друга надо каждый час.

Как снять клеща

Важно снять клеща как можно скорее. Поэтому лучше сделать это сразу самому, не прибегая к помощи врачей. «Душить» животное растительное маслом, как некоторые рекомендуют, бесполезно. Важно не раздавить клеща, а просто аккуратно выкрутить его из кожи, предварительно надев перчатки или взяв чистый кусок ткани.

Если в ране остались части членистоногого, можно вытащить их обеззараженной иглой как занозу. Ранку продезинфицировать спиртсодержащей жидкостью, йодом или перекисью.

Клещи для исследования. архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Что делать , чтобы минимизировать риск заражения

Нужна стандартная специфическая профилактика. При этом лучше не терять время и не ждать, когда клеща проверят на инфекцию, а сразу поставить иммуноглобулин внутримышечно.

Для профилактики лайм-боррелиоза назначается курс доксициклина. Это антибиотик широкого спектра. Поэтому вместе с ним в качестве прикрытия назначаются и пробиотики.

Можно пропить некоторые противовирусные препараты из группы индукторов интерферона. Их обычно назначают в качестве профилактики при гриппе и ОРВИ. Они подстегивают выработку собственного интерферона и «заводят» иммунитет на борьбу.

Клещ. Открытые источники.

Каковы первые симптомы болезни

Симптомы клещевого энцефалита появятся в течение двух недель от момента заражения. Боррелиоз или тиф дадут знать о себе раньше — через пять дней.

Для энцефалита характерна высокая температура, слабость, лихорадка, напряжение затылочных мыщц. В таких случаях срочно нужно обращаться к врачу.

При лайм-боррелиозе повреждаются мелкие нервы. В месте укуса появится пятно, светлое внутри, красное по краю. Оно может увеличиться до 40 см в диаметре и дать вторичные пятна. Кроме того, в месте укуса увеличатся лимфоузлы.

Боррелиоз опасен слабостью, онемением в конечностях и радикулярными болями. Слабость и вялость при этой болезни легко можно спутать с хронической усталостью.

Клещевой тиф проявляется отечностью в месте укуса. Через несколько дней будет сыпь как при ветрянке.

Что делать , если клеща вытащили далеко от медучреждений

Немедленно прекратить поездку и как можно быстрее добраться до медпункта, где введут иммуноглобулин.

Екатерина Нечунаева , врач-невролог. Диагностический центр Алтайского края.

Как кусали клещи в 2019 году

По данным регионального Роспотребнадзора, с мая по октябрь 2019 года в медицинские организации края обратились более 12 тыс. человек, снявших с себя присосавшихся клещей, из них около 4 тыс. детей до 14 лет.

Клещевым энцефалитом переболели 27 человек, в том числе пять детей. Все заболевшие не были привиты.

55% обратившихся — жители крупных городов края (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Белокуриха, Новоалтайск), 45% - сельское население.

Среди городских жителей 26% пострадали от присасывания клещей на территориях населенных пунктов, 69,3% - при выезде на отдых в окрестности городов и районы края, 4,7% - в Горном Алтае.