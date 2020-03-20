Клещи «приготовились» к нашествию на Алтайский край

По прогнозам специалистов-энтомологов в 2020 году прогнозируется высокая численность и активность клещей, сообщает алтайский Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что природные условия Алтайского края благоприятны для формирования активных очагов клещевого энцефалита. Напомним, как считают специалисты, сезон клещей продлится дольше на два месяца в 2020 году.

«Все 68 административных территорий края относятся к территориям опасным по заражению клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями. Ежегодно в крае регистрируется большое число лиц с присасыванием клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита», — подчеркнул Роспотребнадзор.

Страдают жители крупных городов

С мая по октябрь 2019 года в медицинские организации края обратились более 12 тыс. человек, снявших с себя присосавшихся клещей, из них около 4 тыс. детей до 14 лет.

Клещевым энцефалитом переболели 27 человек, в том числе пять детей. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита.

Из общего числа обратившихся с жалобами, 55% составляют жители крупных городов края (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Белокуриха, Новоалтайск) и 45% - сельское население.

Среди городских жителей 26% пострадали от присасывания клещей на территориях населенных пунктов, 69,3% - при выезде на отдых в окрестности городов и районы края, 4,7% - в Горном Алтае.

Находясь на природе необходимо помнить: Излюбленные места обитания клещей — солнечные участки с высоким травостоем, а также участки вдоль лесных тропинок. Клещи заселяют редкие кустарниковые заросли, опушки, полянки, вырубки леса, заросли сухой травы. Не исключены случаи присасывания клещей у людей, не посещающих леса. Это может произойти при заносе клещей в поселки и даже в дома животными (скотом, собаками, кошками) или людьми с одеждой, цветами, ветками, хворостом и т.п. Известны также случаи присасывания клещей в городских парках, садах, на приусадебных участках.

Клещ. СС0

Заражение и последствия

Заражение человека происходит при попадании возбудителя в кровь при присасывании клеща или втирании вируса руками при раздавливании клеща через поврежденную кожу, слизистые оболочки глаза, носа, губ и т.д.

Возможно заражение клещевым энцефалитом при употреблении сырого молока коз, подвергавшихся нападению клещей на пастбищах.

Последствия заболевания клещевым энцефалитом разнообразны: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Для снижения численности клещей ежегодно проводятся обработки территорий детских загородных оздоровительных учреждений, парков, медицинских организаций, учреждений социальной защиты, туристических баз и баз отдыха населения.