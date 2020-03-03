Сезон клещей продлится дольше на два месяца

В 2020 году клещи будут активны не шесть, а восемь месяцев, считают эксперты из центра эпидемиологии Роспотребнадзора.

«В нескольких регионах России уже в феврале были зафиксированы случаи укусов клещей», — цитируют представителей ведомства «Известия».

Первые нападения насекомых на людей зафиксированы на полтора месяца раньше, чем это происходит обычно. В Роспотребнадзоре добавили, что от насекомых в 2020 году уже пострадали жители Новосибирска, Магнитогорска и Подмосковья.

А в Республике Алтай клещи проснулись уже в январе.

Житель Республики Алтай 28 января обратился в больницу с жалобой на присасывание клеща.

Он прицепился в мужчине в окрестностях Горно-Алтайска. Несколькими днями ранее местные жители принесли в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на анализ трех живых клещей, снятых со скотины.

Теплая зима

Если теплые зимы в России будут повторяться, то сезон клещей станет длиннее, считает ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, пишет ura.ru. По ее мнению, первыми из спячки будут выходить клещи-дермаценторы, более опасные для животных.

Кроме того, по мнению эксперта, сезон пиковой численности клещей, который сейчас приходится на июнь, может сместиться в сторону весны. При этом и осенний период активности насекомых станет больше.