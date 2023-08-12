Арест "оборотней в погонах": 13 лет назад пропала школьница. Как с ЧП связаны полицейские

В деле полицейских из Новосибирской области, подозреваемых в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной, появился новый эпизод, сообщает Telegram-канал Baza . Под подозрение попали бывшие и действующий полицейские из отделения «Усть-Таркское».

Она пропала в 2010 году в отдаленном селе Яркуль Новосибирской области.

В тот вечер девочка возвращалась из сельского дома культуры с подружкой. В тот вечер в клубе дежурил участковый, указывает Газета.Ru.

Затем Наташа на пару часов зашла в гости к подруге. Вечером пошла домой, подруга ее проводила до середины пути, до дома оставалось 300 метров. Девочки попрощались, подруга вернулась домой, а Наташа пропала, пишет "КП-Новосибирск".

Поиски

В полицию родные обратились только через трое суток самостоятельных поисков. Хотя ранее девочка из дома не сбегала.

Родители по знакомым ходили, подружкам и друзьям. Нигде Наташи не было. Полицию вызвал участковый.

Искали по лесам, по ямам, по мусоркам — везде.

Родители и родственники искали девочку даже в соседних городах, предполагая, что ее могли похитить и вывезти туда. Но все тщетно. Поиски девочки постепенно сошли на нет, но вот их решили возобновить в апреле этого года.

Родные снова хватаются за шанс, вдруг, появится какая-то зацепка.

Была жива

В начале августа Baza сообщала, что следствие пришло к выводу — Наташа Матюхина была жива после того, как попала под колеса машины пьяных полицейских. Они добили девочку и спрятали тело.

Через 13 лет следователи установили двух бывших сотрудников милиции, которые впоследствии уволились из органов.

По версии следствия, полицейские рассказали об инциденте своему товарищу и коллеге. В итоге они втроем добили девочку и спрятали тело.

Новый эпизод

В 2013 году двое сотрудников МВД до смерти избили мужчину, а потом сами расследовали его гибель. 10 лет назад причины его смерти определили как «естественные».

Заявление о его пропаже подала сестра в 2013 году. Вскоре тело мужчины нашли, и полицейские заявили, что он умер по естественным причинам. Дело об убийстве возбуждать не стали. Однако сейчас, спустя 10 лет, причину смерти пересмотрели.

Следствие утверждает — в феврале 2013 года полицейские сговорились и забили до смерти мужчину. А потом сами расследовали его гибель.

Арест

Суд арестовал фигурантов громкого дела о школьнице. Им предъявили обвинение в убийстве, похищении человека и нарушении ПДД. Находятся в СИЗО до 18 сентября.

Ранее убийство несовершеннолетних 20-летней давности раскрыли в Сибири. Две девушки 16 и 17 лет пропали в Кодинске Красноярского края еще в июне 2000 года. Почти 23 года они числились пропавшими без вести.

Мать одной из девочек обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери и ее подруги. Тогда девушек не удалось найти, но поиски продолжали.

При очередном изучении материалов выяснилось, что несовершеннолетние стали жертвами преступления.

23 марта правоохранители задержали подозреваемого - 41-летнего жителя Красноярска, который раньше жил в Кодинске.